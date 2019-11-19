Экспозиции музеев Эстонии должны стать еще интереснее благодаря молодым кураторам

В 2018 году жители и туристы посетили музеи Эстонии почти 3,4 миллиона раз, что несколько меньше, чем в предыдущем году. Для увеличения посещаемости музеев привлекается все больше молодых кураторов, которые привносят в выставочные залы свежие идеи и смелые решения.
Для обеспечения посещаемости музея большую роль играет содержательность и разнообразие. «Задача куратора – решить, о чем будет говориться на выставке и как это осуществить, то есть ему надо определить концепцию. А значит, именно кураторы могут больше всего влиять на то, какими станут наши выставочные залы и кто их посетит», – сказал куратор и хранитель коллекции Морского музея Эстонии Михкель Кару, который также является куратором зала теплоходов в Толстой Маргарите.
В зависимости от выставки кураторы выбирают подходящие экспонаты, определяют выбор подтем выставки, сотрудничают с различными внешними консультантами, а также проверяют все запланированное.
Куратор постоянных экспозиций одного из самых популярных музеев страны – Морского музея Крислин Кямяря добавила, что роль куратора заключается также в том, чтобы быть посредником при передаче информации. «Кроме того, куратор должен указать, какие экспонаты стоит оцифровать, то есть для которых из них следует сделать аудио- или видеорешения», – сказала Кямяря, добавив, что именно содержание диктует, будет это решение реализовано в виде текста, в аудиоформате или в формате видео.
Куратор KUMU Кати Ильвес уверена, что отношение куратора к выставке сравнимо с отношением художника к созданному им произведению. «Выставка – это творчество куратора. Из его видения проистекают все формирующие содержание решения: произведения, соавторы, решения об экспонировании. Помимо содержания, через куратора проходят все вопросы, касающиеся поддержки выставки, такие как: коммуникация, маркетинг, работа с публикой и образовательная работа», – сказала Ильвес. Таким образом, куратор – это человек, который оказывает наибольшее влияние на музейный ландшафт Эстонии.
Самый серьезный вызов – найти решения, которые будут интересны всем посетителям
Все три куратора согласны, что самое главное в организации выставки – помнить о целевой аудитории, то есть думать о самых разных посетителях музея и их ожиданиях. «Например, в случае с Толстой Маргаритой следует помнить, что среди посетителей есть семьи, любители морской истории, туристы, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, то есть охват очень широкий», – сказала Кямяря. А Кару также выразил уверенность, что следует думать о долгосрочной перспективе, то есть сначала организовывать выставки для целевой аудитории с углубленным интересом, а затем, например, выставки для семей.
Кати Ильвес отметила, что хороший куратор или успешная экспозиция представляет что-то совершенно новое или уже знакомое в новом ключе. Например, можно представить общественности до сих пор неизвестные работы знаменитых художников. Кроме того, следует учитывать переход на цифровые решения – один из важнейших нюансов в развитии музеев и выставок, поскольку инновационные решения делают выставку интереснее для более широкого круга посетителей, и благодаря этим решениям можно экспонировать уже знакомый материал необычным образом.
«К счастью, кураторы не оставлены с цифровыми решениями один на один, поскольку в Эстонии есть достаточно компетентных партнеров, которые могут объяснить, что и как работает в цифровом виде. В случае с одним экспонатом именно цифровое решение помогает передать содержание наилучшим образом, в случае с другим – аудиорешение, а с третьим – вовсе решение меньшей интерактивности», – рассказал куратор зала теплоходов в Толстой Маргарите Михкель Кару.
Помимо цифровых решений, в музеях по-прежнему концентрируются на привычных решениях: для детей создаются специальные площадки, любителям истории предлагается специализированная информация, а молодой публике – радость интерактивных открытий. «Также мы проводим специальные выставки, которые предназначены для специфической целевой аудитории в определенный временной период. При организации выставок мы думаем о том, чтобы предлагать экспозиции поочередно – сначала что-то для всей семьи, а затем провести, так сказать, более серьезную выставку», – рассказал Кару.
Кураторы отметили, что при подготовке выставок все чаще следует задумываться о людях с ограниченными возможностями здоровья, создавая подходящие им решения. Например, тактильные планы помещений, видео на языке жестов (рассказывающие об экспозиции), тактильные модели, аудиооборудование для описания помещения и тура, а также условия для доступа на инвалидной коляске.
Ответственность за выполнение миссии
По словам Ильвес, институт кураторов в Эстонии сравнительно нов, но зато развивается стремительно. «Я считаю очень важным целостную программу и проработанные выставки, когда детально продумано, почему именно эта определенная выставка должна состояться в конкретный момент времени и в конкретных пространственных условиях. Если куратору эти положения ясны, то и для публики выставка будет привлекательна, и наоборот: каждое сомнение или недоделка проявляется на выставке с удвоенным эффектом», – пояснила куратор KUMU.
По словам Крислин Кямяря, работать в одном из самых посещаемых музеев в Эстонии – это большая честь и гордость. «Поскольку морская тематика достаточно специфична, то и ответственность большая, чтобы знания и понимание получили те, у кого нет опыта в морской сфере. Кроме того, мы должны быть интересны своим содержанием в том числе и нашей, так сказать, ближней общественности, у которой есть углубленные знания в сфере мореплавания. Это трудный, но в то же время захватывающий вызов», – сказала Кямяря.
Молодые кураторы подтвердили, что они ощущают ответственность в том числе за культурное наследие. «Наследие намного шире, чем те вещи, которые экспонируются в музеях и которыми вы любуетесь. Музей – это намного больше, чем пара сотен предметов, выставленных для показа всем желающим», – отметил Кару.