Экспозиции музеев Эстонии должны стать еще интереснее благодаря молодым кураторам

Для обеспечения посещаемости музея большую роль играет содержательность и разнообразие. «Задача куратора – решить, о чем будет говориться на выставке и как это осуществить, то есть ему надо определить концепцию. А значит, именно кураторы могут больше всего влиять на то, какими станут наши выставочные залы и кто их посетит», – сказал куратор и хранитель коллекции Морского музея Эстонии Михкель Кару, который также является куратором зала теплоходов в Толстой Маргарите.

В зависимости от выставки кураторы выбирают подходящие экспонаты, определяют выбор подтем выставки, сотрудничают с различными внешними консультантами, а также проверяют все запланированное.

Михкель Кару. ФОТО: личный архив

Куратор постоянных экспозиций одного из самых популярных музеев страны – Морского музея Крислин Кямяря добавила, что роль куратора заключается также в том, чтобы быть посредником при передаче информации. «Кроме того, куратор должен указать, какие экспонаты стоит оцифровать, то есть для которых из них следует сделать аудио- или видеорешения», – сказала Кямяря, добавив, что именно содержание диктует, будет это решение реализовано в виде текста, в аудиоформате или в формате видео.

Куратор KUMU Кати Ильвес уверена, что отношение куратора к выставке сравнимо с отношением художника к созданному им произведению. «Выставка – это творчество куратора. Из его видения проистекают все формирующие содержание решения: произведения, соавторы, решения об экспонировании. Помимо содержания, через куратора проходят все вопросы, касающиеся поддержки выставки, такие как: коммуникация, маркетинг, работа с публикой и образовательная работа», – сказала Ильвес. Таким образом, куратор – это человек, который оказывает наибольшее влияние на музейный ландшафт Эстонии.

Самый серьезный вызов – найти решения, которые будут интересны всем посетителям

Все три куратора согласны, что самое главное в организации выставки – помнить о целевой аудитории, то есть думать о самых разных посетителях музея и их ожиданиях. «Например, в случае с Толстой Маргаритой следует помнить, что среди посетителей есть семьи, любители морской истории, туристы, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, то есть охват очень широкий», – сказала Кямяря. А Кару также выразил уверенность, что следует думать о долгосрочной перспективе, то есть сначала организовывать выставки для целевой аудитории с углубленным интересом, а затем, например, выставки для семей.

Кати Ильвес. ФОТО: личный архив

Кати Ильвес отметила, что хороший куратор или успешная экспозиция представляет что-то совершенно новое или уже знакомое в новом ключе. Например, можно представить общественности до сих пор неизвестные работы знаменитых художников. Кроме того, следует учитывать переход на цифровые решения – один из важнейших нюансов в развитии музеев и выставок, поскольку инновационные решения делают выставку интереснее для более широкого круга посетителей, и благодаря этим решениям можно экспонировать уже знакомый материал необычным образом.