В Тартумаа может появиться социальный транспорт

Для того, чтобы социальный транспорт однажды стал естественной частью обычного городского транспорта, для начала необходимо разработать модель, применимую именно к региональным линиям социального транспорта, считает член правления Центра общественного транспорта Тартумаа Тынис Пийр.

"Главное, чтобы в результате этой инициативы освободились руки социальных работников, которые сегодня вынуждены искать возможности для организации транспортного сообщения, что безусловно выходит за рамки их компетенции", - говорит Пийр.