В Тартумаа может появиться социальный транспорт

Министерство социальных дел в сотрудничестве с Тартуским уездом занимается разработкой модели социального транспорта. Пилотный проект призван решить проблему передвижения по городу и уезду людей с ограниченными возможностями, в том числе сопровождаемых опорными лицами, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
Для того, чтобы социальный транспорт однажды стал естественной частью обычного городского транспорта, для начала необходимо разработать модель, применимую именно к региональным линиям социального транспорта, считает член правления Центра общественного транспорта Тартумаа Тынис Пийр.
"Главное, чтобы в результате этой инициативы освободились руки социальных работников, которые сегодня вынуждены искать возможности для организации транспортного сообщения, что безусловно выходит за рамки их компетенции", - говорит Пийр.
Если к началу будущего года данную модель удастся разработать, то в течение двух последующих лет подобное решение будет находиться в тестовом режиме.