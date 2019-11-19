Прямо из коробки: новый телефон Nokia 7.2 – большие возможности за маленькие деньги

Начнем с внешнего вида модели Nokia 7.2. Большое удовольствие видеть телефон с матовой задней панелью, которая не блестит и не светится как рождественская елка. Она покрыта пластиком с металлическим ободком, но это не выглядит дешево. Симметричный и минималистичный дизайн нацелен на то, чтобы камеры и считыватель отпечатков пальцев могли привлечь к себе внимание.

Что касается краев, то они не совсем закругленные, но и не острые — что-то среднее, что иногда называют 2,5D дизайном. Поскольку края не такие округлые, как у топовых моделей конкурентов, которые таким образом спрятали рамку по краям, у этой модели Nokia рамка по краям - и сверху, и снизу - хорошо видна.

На правой стороне устройства находится кнопка питания и звука, на левой стороне отдельная кнопка для Google или вызова его голосового помощника – зачем нужна эта кнопка, для меня осталось загадкой, потому что ее нельзя перепрограммировать для других приложений. Может, Google потребовал. Наверное, он потребовал также и то, что с главного экрана нельзя удалить поисковый прямоугольник Google или его удаление настолько спрятано в настройках, что я его найти не смог.

Но в целом это устройство с очень симпатичным дизайном.

Если не брать в расчет все возможные программы для общения, то сейчас самое главное в телефоне, конечно, фотографии. В эту модель телефона Nokia встроила комплект из трех камер и, разумеется, еще одна камера на передней панели для селфи.

Разрешение основных камер 48+5+8 мегапикселей и разрешение фронтальной камеры 20. Поставщиком камер Nokia как и в старые добрые времена является ZEISS.

С размытием фона при фотографировании чашки телефон справляется отлично:

ФОТО: Aivar Pau

Улица Маакри с балкона редакции Postimees выглядит так:

ФОТО: Aivar Pau

По моему мнению, это вполне приличные, резкие и хорошо сбалансированные по цветам снимки. Панорамные снимки и съемка в ночном режиме также доступны при выставлении соответствующих настроек.

Экран устройства большой, с диагональю 6,3 дюйма, LCD IPS с разрешением full-HD, выполненный с пропорциями 19,5:9. Экран покрыт очень старым типом стекла Gorilla Glass 3, что значит, что надо быть готовым к царапинам и лучше позаботиться о защитной пленке. Устройство весит 180 граммов, что, учитывая размеры, вполне приемлемо.

В качестве процессора выбран процессор старого поколения Snapdragon 660, к которому прилагается память 4 GB RAM. Внутренняя память устройства составляет 64GB. Аккумулятор вполне приличный, 3500 mAh, и Nokia обещает, что его должно хватать на двое суток.

Еще один негативный момент состоит в том, что Nokia не обеспечила телефон влаго- и пыленепроницаемостью, нет и беспроводной зарядки.