Изгнанный из кемеровской группировки отщепенец приговорен в Эстонии к крупному сроку

Бывший член кемеровской преступной группировки, который был изгнан из нее за самоуправство, приговорен в Эстонии к восьми годам лишения свободы за наркопреступления.
Харьюский уездный суд на прошлой неделе в порядке согласительного производства приговорил 33-летнего Максима Подобеда за различные преступления к восьми годам тюрьмы. Датой начала отбывания наказания считается 23 марта 2017 года, когда Подобед был задержан вместе со своими подельниками.
По информации суда, Подобед входил в кемеровскую группировку с лета 2016 года по март 2017-го, когда его вместе с Андреем Дроном и Алексеем Сельценковым, известным также как Помидор, выгнали из организации за нарушения.
Продажей наркотиков Подобед занимался и раньше: когда-то он начинал простым уличным дилером. На пике своей мафиозной карьеры Подобед подчинялся непосредственно Александру Козлову, правой руке лидера кемеровской группировки.
Кроме того, Подобед вместе со своим лучшим другом Андреем Дроном снабжал наркотиками находившихся у них в подчинении уличных дилеров и участвовал в собраниях, на которых их начальник Козлов занимался теми, кто пришел просить помощи в решении проблем или сведении счетов.
Подобед, Дрон и Сельценков были изгнаны из группировки, потому что троица решила урегулировать возникший из-за одного уличного дилера спор с неким Стёпой, входящим в конкурирующую банду Окунева, и разобраться с ним физически, писал Postimees в 2018 году.
Мужчины, однако, не ознакомили с планом своего босса Козлова, который должен был сам принимать все подобные решения в соответствии с иерархией группировки. Правая рука лидера, Козлов по кличке Гибон, решил наказать трех человек, выбросив их из группировки. Это означало, что они лишались защиты: отныне их могли ограбить, а у подчинявшихся им торговцев - отобрать наркотики. Кроме того, с бывшими членами группировки позволено сводить счеты физически.
Данный эпизод, впрочем, был не единственным случаем когда Подобед и его напарник Дрон разозлили свое начальство.
Например, два товарища заставили работать на них одного наркоторговца из группировки Окунева. Перевербовка дилера не обрадовала бывших работодателей, и Козлов согласился со Степаном, влиятельным членом группировки Окунева, что дилер вернется в подчинение окуневских. Переманивание успешных уличных дилеров между двумя конкурирующими группировками на самом деле шло постоянно.
Быстро продвигавшиеся по карьерной лестнице мафии Подобед и Дрон постоянно создавали проблемы, не следуя неписаным правилам, установленным кемеровской группировкой и соблюдаемым членами преступной организации.
В дополнение к вышеупомянутым наркопреступлениям, связанным с наркотиками, Подобед и Дрон перекупили одного уличного торговца у окуневской преступной группировки в Таллине в 2016 году. Мужчины завербовали Семена Исаевского, но он был задержан полицией в январе 2017 года. Долг, возникший из-за конфискации товара, Исаевский должен был оплатить переправкой килограмма амфетамина в Финляндию.
К сожалению для Исаевского, он был задержан еще в терминале. Наблюдавший за обыском Дрон, который должен был отправиться в Финляндию на том же судне, отправил смс-сообщение Подобеду: «Очень плохое кино».
Подобед разозлил лидеров кемеровской группировки и еще одним довольно серьезным проступком, за который он был наказан. В таллиннском преступном мире пустили слух, что один из членов группировки Окунева - "петух". Подобед поначалу утверждал, что за этими словами стоит Исаевский. По словам Подобеда, его дилер якобы рассказывал, что один из окуневских был изнасилован в тюрьме, а такой человек больше не заслуживает уважения других преступников в преступном мире.
Конфликт был снова разрешен Козловым и Степаном, одним из ближайших помощников лидера окуневских Геннадия Окунева. После тщательного изучения обстоятельств они пришли к выводу, что в тюрьме ничего не произошло. Подобед кроме того не смог предъявить доказательств в подтверждение своей версии.
Степан также выпил с названным «петухом» мужчиной из одного стакана, что было бы невозможно, если бы слухи подтвердились. Козлов и Степан пожали друг другу руки, вопрос с повестки дня был снят. Однако за клевету Подобед может быть наказан.\
Максим Подобед
Tairo Lutter/Postimees/Scanpix
В декабре 2017 года Максим Подобед уже был осужден за преступления, связанные с наркотиками и совершенные в интересах кемеровской группировки. Тогда он был приговорен к шести годам и восьми месяцам. Подобед будет освобожден из тюрьмы в 2025 году.