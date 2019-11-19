Изгнанный из кемеровской группировки отщепенец приговорен в Эстонии к крупному сроку

Харьюский уездный суд на прошлой неделе в порядке согласительного производства приговорил 33-летнего Максима Подобеда за различные преступления к восьми годам тюрьмы. Датой начала отбывания наказания считается 23 марта 2017 года, когда Подобед был задержан вместе со своими подельниками.

По информации суда, Подобед входил в кемеровскую группировку с лета 2016 года по март 2017-го, когда его вместе с Андреем Дроном и Алексеем Сельценковым, известным также как Помидор, выгнали из организации за нарушения.

Продажей наркотиков Подобед занимался и раньше: когда-то он начинал простым уличным дилером. На пике своей мафиозной карьеры Подобед подчинялся непосредственно Александру Козлову, правой руке лидера кемеровской группировки.

В черном - Александр Козлов ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Кроме того, Подобед вместе со своим лучшим другом Андреем Дроном снабжал наркотиками находившихся у них в подчинении уличных дилеров и участвовал в собраниях, на которых их начальник Козлов занимался теми, кто пришел просить помощи в решении проблем или сведении счетов.

Подобед, Дрон и Сельценков были изгнаны из группировки, потому что троица решила урегулировать возникший из-за одного уличного дилера спор с неким Стёпой, входящим в конкурирующую банду Окунева, и разобраться с ним физически, писал Postimees в 2018 году.

Мужчины, однако, не ознакомили с планом своего босса Козлова, который должен был сам принимать все подобные решения в соответствии с иерархией группировки. Правая рука лидера, Козлов по кличке Гибон, решил наказать трех человек, выбросив их из группировки. Это означало, что они лишались защиты: отныне их могли ограбить, а у подчинявшихся им торговцев - отобрать наркотики. Кроме того, с бывшими членами группировки позволено сводить счеты физически.

Максим Подобед ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Данный эпизод, впрочем, был не единственным случаем когда Подобед и его напарник Дрон разозлили свое начальство.

Например, два товарища заставили работать на них одного наркоторговца из группировки Окунева. Перевербовка дилера не обрадовала бывших работодателей, и Козлов согласился со Степаном, влиятельным членом группировки Окунева, что дилер вернется в подчинение окуневских. Переманивание успешных уличных дилеров между двумя конкурирующими группировками на самом деле шло постоянно.

Быстро продвигавшиеся по карьерной лестнице мафии Подобед и Дрон постоянно создавали проблемы, не следуя неписаным правилам, установленным кемеровской группировкой и соблюдаемым членами преступной организации.

В дополнение к вышеупомянутым наркопреступлениям, связанным с наркотиками, Подобед и Дрон перекупили одного уличного торговца у окуневской преступной группировки в Таллине в 2016 году. Мужчины завербовали Семена Исаевского, но он был задержан полицией в январе 2017 года. Долг, возникший из-за конфискации товара, Исаевский должен был оплатить переправкой килограмма амфетамина в Финляндию.

К сожалению для Исаевского, он был задержан еще в терминале. Наблюдавший за обыском Дрон, который должен был отправиться в Финляндию на том же судне, отправил смс-сообщение Подобеду: «Очень плохое кино».

Подобед разозлил лидеров кемеровской группировки и еще одним довольно серьезным проступком, за который он был наказан. В таллиннском преступном мире пустили слух, что один из членов группировки Окунева - "петух". Подобед поначалу утверждал, что за этими словами стоит Исаевский. По словам Подобеда, его дилер якобы рассказывал, что один из окуневских был изнасилован в тюрьме, а такой человек больше не заслуживает уважения других преступников в преступном мире.

Конфликт был снова разрешен Козловым и Степаном, одним из ближайших помощников лидера окуневских Геннадия Окунева. После тщательного изучения обстоятельств они пришли к выводу, что в тюрьме ничего не произошло. Подобед кроме того не смог предъявить доказательств в подтверждение своей версии.

Степан также выпил с названным «петухом» мужчиной из одного стакана, что было бы невозможно, если бы слухи подтвердились. Козлов и Степан пожали друг другу руки, вопрос с повестки дня был снят. Однако за клевету Подобед может быть наказан.\

Максим Подобед Tairo Lutter/Postimees/Scanpix