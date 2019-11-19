Учителя школы Хаабнеэме поддерживают уволенного директора и готовы бастовать

«Нам стали известны заслуживающие сожаления систематические случаи избиений в Хаабнеэмеской школе, которые начались еще в ноябре прошлого года, и о которых руководитель школы своевременно не известил работодателя, то есть волостное управление, чтобы происходящим можно было заняться сразу и правомерно», - сказала сегодня старейшина волости Виймси Лайне Рандъярв.

На основании поступившей к нам информации мы сразу оповестили полицию, которая на сегодняшний день возбудила уголовное дело, - добавила Рандъярв. – Поскольку следствие еще идет, мы не можем комментировать и раскрывать детали происходившего. Далее делом будет заниматься прокуратура».

Пообщавшиеся с Postimees учителя и члены попечительского совета школы Хаабнеэме сказали, что настоящей причиной увольнения Тоомла была ее борьба за школу: изначально школа была построена для 504 учеников, но в настоящее время здесь обучается более 660 учеников; школа переполнена, и учебный процесс идет также в библиотеке и коридорах.

Попечительский совет и школьные учителя заявили, что основная причина увольнения заключается в том, что директор не согласилась с давлением муниципальных властей о приеме еще большего числа учеников в школу. Учителя и попечительский совет не видят причин, по которым муниципалитет должен был уволить директора школы, если он уже вынес предупреждение и впоследствии уволил учителя, который вел себя ненадлежащим образом

Учителя в школе обсудили, как действовать в сложившейся ситуации, и не исключены забастовки учителей в поддержку уволенного директора. При этом учителя ищут способы обеспечить, чтобы дети не потрадали от забастовки.

Согласно информации о преступлении, учитель начальной школы неоднократно толкал учеников, причиняя им боль. 7 ноября было возбуждено криминальное производство. Подозрение учителю еще не предъявлено, сначала будут заслушаны показания пострадавших.

По словам Рандьярва, трудно подтвердить, были ли случаи злоупотреблений умышленно скрыты или что действия, предпринятые в результате профессиональной халатности, не были предприняты для исправления ситуации. «В любом случае, глава школы здесь на 100% ответственен», - сказала Рандъярв.