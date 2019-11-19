Коробейник: целью пересмотра налоговой системы не может быть повышение налогов

Коробейник отметил, что сегодня на конкурентоспособность местных предприятий негативное влияние оказывают высокие налоги на рабочую силу. И здесь, по его мнению, необходимо снова вернуться к вопросу установления потолка социального налога. По его словам, потолок социального налога поможет вернуть выскооплачиваемые рабочие места обратно в Эстонию и стимулирует предпринимателей выплачивать себе большую зарплату.

По словам Коробейника, налоговая реформа не означает автоматического повышения налогов. Это может быть и игра с нулевой суммой или даже необходимость сперва сделать определенные затраты из госбюджета, которые в будущем помогут экономике расти быстрее. Он отметил, что сегодняшняя дискуссия об изменении налоговой системы в средствах массовой информации сводится к тому, что «центристы приступили к обсуждению повышения налогов».

«Налоговая система – механизм чрезвычайно сложный. И далеко не всегда повышение какого-либо налога влечет за собой увеличение поступлений в госбюджет, а снижение ставки налога – сокращение поступлений. Например, в результате существенного повышения алкогольного акциза государство потеряло деньги, а от упразднения подоходного налога для предприятий, напротив – выиграло, хотя на первый взгляд это могло бы показаться странным», – пояснил он.

Андрей Коробейник отметил, что при уменьшении налогов на рабочую силу у Эстонии появится возможность обсудить другие налоги – так, чтобы налоговое бремя в итоге не увеличилось, и налоговая система по-прежнему оставалась прозрачной и справедливой. В частности, налог на цифровые услуги, налог на недвижимость, налог на загрязнение окружающей среды, который будет стимулировать людей исходить из экологических соображений как при покупке нового автомобиля, так и при постройке нового предприятия.

«Наша цель в итоге - уменьшение неравенства в обществе. Но для этого есть два пути. Если мы будем наказывать людей за большие доходы, то у нас будет меньше богатых. Если же, напротив, мы сумеем привлечь в Эстонию инвесторов и высокооплачиваемых специалистов, то у нас будет меньше бедных. Именно второй подход сработал в Эстонии в прошлом и, я уверен, поможет нам и в будущем, но для этого нужна определённая политическая смелость и отказ от популизма», - отметил Андрей Коробейник.