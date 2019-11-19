Эстонский ледокол Tarmo встал на очередной осмотр в доке

Об этом BNS сообщил департамент водных путей, отметив, что запланированные работы необходимы для продления свидетельства судна о его пригодности для работы в ледовых условиях, как того требует законодательство.

В ходе доковых работ предстоит удалить и обновить покраску судна, измерить износ носовой части корпуса, провести обслуживание и ремонт гребных винтов.

В октябре этого года департамент водных путей сообщения заключил договор о доковании и ремонте ледокола Tarmo с OÜ Tallinn Shipyard, дочерним предприятием BLRT Grupp, стоимость сделки около 1,3 млн евро без учета НСО.

Договор с единственным представившим предложение предприятием заключили 14 октября, срок выполнения работ 20 декабря.

В июне правительство выделило из целевых средств правительственного резерва 300 000 евро на ремонт ледокола Tarmo, чтобы судно смогло прослужить департаменту еще пять лет.

В прошлом году департамент рассматривал вариант продажи построенного в 1963 году Wärtsilä в Финляндии ледокола, но осенью того же года экономическая комиссия Рийгикогу решила, что Tarmo должен будет прослужить еще пять лет.

Интерес к покупке ледокола проявили финские турфирмы, занимающиеся арктическим туризмом в северной части Ботнического залива и предлагающие побывать в полярных условиях прежде всего туристам из Юго-Восточной Азии.

Tarmo — эстонский ледокол для проводки судов в Финском заливе в зимний период. Построен на верфи Oy Wärtsilä Ab Helsinki Yard в Хельсинки в Финляндии в 1963 году.

С 1 декабря 1993 года ходит под эстонским флагом и является собственностью Эстонской Республики. Порт приписки — Таллинн.