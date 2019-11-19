Ратас ответил Хельме: нет необходимости подвергать сомнению наше членство в НАТО

Март Хельме сказал финскому изданию, что в НАТО кризис, и эстонское правительство готовит план Б на случай, если альянс не сможет справляться со своими задачами. «Мы не знаем, что собираются делать американцы. Многие наши министры ездили туда, но все говорят скорее о Китае, Китае и Китае. Редко говорят о России», - сказал во вторник министр внутренних дел приехавшему в Таллинн финскому политическому обозревателю.

«Все планы Эстонии сводятся к развитию нашего независимого оборонного потенциала и членству в НАТО. Альянс жизнеспособен и функционирует как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами. Я это хорошо знаю из встреч с главами государств и правительств НАТО, а также, например, недавнего визита в Афганистан, где в составе миссии служат и наши военные», - написал Ратас.

«Конечно, государства, входящие в состав НАТО, имеют разные взгляды, но реальное сотрудничество превалирует. В последние годы НАТО значительно укрепило коллективную оборону и покрытие сопутствующих затрат. С 2014 года союзники осуществляют воздушную оборону в Эмари, а с 2017 года в нашем государстве располагается военная часть НАТО под руководством Великобритании. Мы благодарны всем нашим союзникам за их вклад. Сегодняшняя безопасность Эстонии однозначно гарантирована», - отметил премьер-министр.

«Нет необходимости подвергать сомнению наше членство в НАТО, а также сотрудничество с остальными 29 государствами-членами. Безопасность Эстонии обеспечивается через трансатлантические связи внутри НАТО, и все, что мы делаем с союзниками и партнерами нашего региона, такими как Латвия и Литва, направлено на укрепление НАТО и единство Запада. Так мы обеспечиваем сохранность ценности и безопасность всего североатлантического пространства», - заключил он.

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа (Центристская партия) подчеркнула, что людей, говорящих о кризисе НАТО, мало, и странно, что они есть в Эстонии.