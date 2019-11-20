Кто поможет товариществу обуздать должников?

Руководитель службы управления Pindi Kinnisvarahaldus Реймо Розе отметил, что количество запросов с целью замены поставщика услуги по содержанию дома в порядке резко возросло. «Ни одного дня не проходит без поступления к нам такого заказа, и причины его по большей части весьма сходны. Самой большой проблемой является недостаточно активная деятельность по взысканию долгов, что позволило наиболее недобросовестным жильцам задолжать товариществу большие суммы. Поскольку на пороге зима и грядут связанные с ней значительные расходы на отопление, многие товарищества хотят как можно скорее разобраться с долгами и взять под контроль запутанную бухгалтерию», – объяснил Розе.