Кто поможет товариществу обуздать должников?

Повседневное управление деятельностью многих квартирных товариществ организовано довольно скверно. Поэтому ближе к зиме они в срочном порядке ищут новую управляющую фирму.
Руководитель службы управления Pindi Kinnisvarahaldus Реймо Розе отметил, что количество запросов с целью замены поставщика услуги по содержанию дома в порядке резко возросло. «Ни одного дня не проходит без поступления к нам такого заказа, и причины его по большей части весьма сходны. Самой большой проблемой является недостаточно активная деятельность по взысканию долгов, что позволило наиболее недобросовестным жильцам задолжать товариществу большие суммы. Поскольку на пороге зима и грядут связанные с ней значительные расходы на отопление, многие товарищества хотят как можно скорее разобраться с долгами и взять под контроль запутанную бухгалтерию», – объяснил Розе.
«Нередко встречаются и такие случаи, когда товарищества на протяжении многих лет впустую платили управляющей фирме за услуги, которые не были оказаны. Например, по договору обслуживающая фирма должна была проверять технические системы и общее состояние здания, однако когда в ответ на жалобы жильцов председатель товарищества, в конце концов, сам залез на крышу, выяснилось, что ни один специалист на протяжении многих лет не инспектировал потрепанную ветрами крышу», – добавил Розе.