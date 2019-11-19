Велосипеды в тартуском прокате «переобуют» в зимние шины

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба мэрии Тарту, по данным которой 250 обычных велосипедов, используемых в городе в прокат, со среды будут оснащены зимними шинами, что позволит передвигаться на велосипедах и зимой. Сдаваемые в прокат электровелосипеды останутся в Тарту на ходу до первых круглосуточных морозов.

По словам заведующего отделом городского транспорта Романа Меэкса, ведающего вопросами велопроката, одни только зимние шины, конечно, не удержат велосипед в равновесии на скользкой дороге. «В зимних условиях, особенно в гололедицу, все в конечном итоге зависит от навыков самого велосипедиста. И конечно, зимой, как и в остальные времена года, ношение шлема — одно из условий личной безопасности», - отметил Меэкса.

500 электровелосипедов, которыми также сейчас еще можно пользоваться в Тарту, будут в ходу до первых устойчивых морозов. С наступлением холодов их поставят на стоянку до весны, поскольку в холода аккумуляторы электровелосипедов очень быстро разряжаются и могут выйти из строя.