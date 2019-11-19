Юри Луйк: в вопросах государственной обороны для Эстонии нет никакого плана Б

Март Хельме сказал финскому изданию, что в НАТО кризис, и эстонское правительство готовит план Б на случай, если альянс не сможет справляться со своими задачами. «Мы не знаем, что собираются делать американцы. Многие наши министры ездили туда, но все говорят скорее о Китае, Китае и Китае. Редко говорят о России», - сказал во вторник министр внутренних дел Март Хельме приехавшему в Таллинн финскому политическому обозревателю.

«Все то, что мы в двустороннем порядке делаем с союзниками, также основано на нашем членстве в НАТО. Неужели мы и вправду верим, что в воздушном пространстве Эстонии мог бы патрулировать стратегический бомбардировщик Б-52, если бы этот полет не был частью коллективной обороны НАТО? В Эстонии министр внутренних дел не занимается вопросами планирования государственной обороны. А те, кто ими занимается, знают, что наш курс — это укрепление НАТО, а не желание посеять сомнения в сердцах наших противников и друзей. У НАТО нет и не может быть никакой альтернативы», — добавил министр обороны.