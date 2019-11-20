Фото: американский лофт для экстравертов

Вдохновение пришло сразу после знакомства с космополитичными хозяевами квартиры, для которых был создан элегантный интерьер, основанный на эклектичной эстетике, смело переплетающей индустриальное наследие здания с современным минимализмом и игривостью.

ФОТО: hqroom.ru

Расположенный в районе Сохо на Манхэттене, лофт имеет большое открытое пространство, которое дизайнеры в полной мере использовали для создания просторной гостиной и столовой, где владельцы могут принимать от десяти до пятнадцати гостей за ужином или коктейлем. Оформленная в белых тонах кухня с открытой планировкой не отвлекает от основного социального центра резиденции.

ФОТО: hqroom.ru

Украшенный впечатляющей коллекцией произведений современного искусства, отражающей эклектичный вкус владельцев, дизайн интерьера гостиной и столовой основан на причудливом взаимодействии цветов, текстур и форм. Открытая кирпичная кладка, необработанные деревянные балки и паркетные доски придают помещению урбанистическую зернистость, которая причудливо контрастирует с изогнутой геометрией.

ФОТО: hqroom.ru

В сочетании с серией уникальных ковров и светильников, стирающих грань между произведениями искусства и мебелью, и тонкой палитрой мягких пастельных тонов, дополненных брызгами ярких синих и красных пятен, представлены разнообразные декоративные элементы, которые дизайнеры гармонично вплели в изысканный ансамбль.