Паэт о высказывании Хельме: заявления членов правительства Эстонии ничего не стоят

Если, по словам министра обороны Марта Хельме, правительство Эстонии и в самом деле готовит план Б на случай, что «НАТО подведет», то слова нынешнего правительство Эстонии на самом деле ничего не стоят, утверждает депутат Европарламента, реформист Урмас Паэт.
«Это будет весьма серьезное заявление от министра внутренних дел одной из стран НАТО. Конечно, при условии, что заявления этого правительства и его министра внутренних дел за последние месяцы серьезно не девальвировались. Но на самом деле, девальвировались. Поэтому максимум, как можно было бы отреагировать на очередное восклицание министра внутренних дел правительства Юри Ратаса, это просто пожать плечами. Пока же мы пришли к тому, что слова членов правительства Эстонии больше не имеют ни веса, ни ценности», - отметил Паэт, в прежние времена занимавший пост министра иностранных дел.
По его словам, нынешнее заявление министра внутренних дел Хельме по поводу НАТО напоминает ему высказывания некоторых российских политиков, также пытающихся принизить роль НАТО.
«Разница в том, что на самом деле цели векторы действий Эстонии и России в части силы и адекватности НАТО направлены в строго противоположных направлениях», - добавил Паэт.