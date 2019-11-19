Паэт о высказывании Хельме: заявления членов правительства Эстонии ничего не стоят

«Это будет весьма серьезное заявление от министра внутренних дел одной из стран НАТО. Конечно, при условии, что заявления этого правительства и его министра внутренних дел за последние месяцы серьезно не девальвировались. Но на самом деле, девальвировались. Поэтому максимум, как можно было бы отреагировать на очередное восклицание министра внутренних дел правительства Юри Ратаса, это просто пожать плечами. Пока же мы пришли к тому, что слова членов правительства Эстонии больше не имеют ни веса, ни ценности», - отметил Паэт, в прежние времена занимавший пост министра иностранных дел.