Фото и видео: остров можно купить не только в Эстонии

В регионе Бретань на северо-западе Франции выставили на продажу остров с замком ХVIII века. Приобрести необычную недвижимость можно за миллион евро, сообщает На сайте международного риелторского агентства Sotheby's International Realty, которое занимается продажей этой необычной недвижимости, указана другая цена: 1 685 000. Правда, это меняет дело?

Подробности сообщает Realty.newsru.com: остров площадью 6420 квадратных метров является частью архипелага Бреа, расположенного у северного берега Бретани и входящего в коммуну Иль-де-Бреа. Замок, упомянутый выше, в этом тексте превращается в дом, правда, построенный в 1758 году. После реконструкций в 1993 и 1996 годах его площадь составляет 140 квадратных метров. В описании также отмечается, что к дому подведены водопровод, электричество и телефонная линия. На самой высокой точке острова расположена небольшая сторожевая башенка.