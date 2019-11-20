Ср, 20.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Фото и видео: остров можно купить не только в Эстонии

Эту красоту можно купить!

ФОТО: RBK / Sotheby's

Во Франции выставили на продажу остров, передает RBK. Цена объекта по версии портала - миллион евро.

В регионе Бретань на северо-западе Франции выставили на продажу остров с замком ХVIII века. Приобрести необычную недвижимость можно за миллион евро, сообщает На сайте международного риелторского агентства Sotheby's International Realty, которое занимается продажей этой необычной недвижимости, указана другая цена: 1 685 000. Правда, это меняет дело?

Подробности сообщает Realty.newsru.com: остров площадью 6420 квадратных метров является частью архипелага Бреа, расположенного у северного берега Бретани и входящего в коммуну Иль-де-Бреа. Замок, упомянутый выше, в этом тексте превращается в дом, правда, построенный в 1758 году. После реконструкций в 1993 и 1996 годах его площадь составляет 140 квадратных метров. В описании также отмечается, что к дому подведены водопровод, электричество и телефонная линия. На самой высокой точке острова расположена небольшая сторожевая башенка.

Смотрите видео, это интересно!

Если хотите увидеть фотографии остров и старинного дома — они находятся ЗДЕСЬ. Еще больше фотографий - ЗДЕСЬ.

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