По вине пьяного водителя произошла серьезная авария

Инцидент имел место около 21.40 в волости Раэ на перекрестке улиц Мыйгу-теэ и Веэсааре. Автомобиль Mercedes-Benz GL, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина, совершал поворот налево и столкнулся с автомобилем BMW 518D, за рулем которого находился 43-летний мужчина.