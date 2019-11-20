Ср, 20.11.2019
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  • По вине пьяного водителя произошла серьезная авария

По вине пьяного водителя произошла серьезная авария

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Во вторник, 19 ноября, в Харьюмаа произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 21.40 в волости Раэ на перекрестке улиц Мыйгу-теэ и Веэсааре. Автомобиль Mercedes-Benz GL, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина, совершал поворот налево и столкнулся с автомобилем BMW 518D, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

Скорая помощь доставила водителя BMW в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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