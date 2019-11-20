По вине пьяного водителя произошла серьезная авария

Во вторник, 19 ноября, в Харьюмаа произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 21.40 в волости Раэ на перекрестке улиц Мыйгу-теэ и Веэсааре. Автомобиль Mercedes-Benz GL, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина, совершал поворот налево и столкнулся с автомобилем BMW 518D, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
Скорая помощь доставила водителя BMW в Северо-Эстонскую региональную больницу.