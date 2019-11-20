Рейтинги: реформисты с большим отрывом опережают конкурентов

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 20 октября по 15 ноября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,9% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (23,9%).
Консервативную народную партию поддерживают 15,9%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,7%). "Отечество" поддерживает 6,3% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 4,5 процентов респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 46,1 процента, а оппозицию 43,6% опрошенных.