Ср, 20.11.2019
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Рейтинги: реформисты с большим отрывом опережают конкурентов

Партия реформ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 20 октября по 15 ноября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,9% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (23,9%).

Консервативную народную партию поддерживают 15,9%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,7%). "Отечество" поддерживает 6,3% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 4,5 процентов респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 46,1 процента, а оппозицию 43,6% опрошенных.

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