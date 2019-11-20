Клуб-финалист Лиги чемпионов расстался с главным тренером и хочет пригласить Жозе Моуринью

Причиной его увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в конце прошлого и начале нынешнего сезона.

Также клуб покинул и тренерский штаб, с которым работал Почеттино.

Напомним, что «Тоттенхэм» в прошлом сезоне впервые в своей истории сыграл в финале Лиги чемпионов, однако проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. До этого он работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

Лондонцы под руководством Почеттино в чемпионате Англии занимали пятое место, дважды были третьими, а также по разу четвертыми и вторыми.

В нынешнем сезоне команда идет 14-й в Премьер-лиге, набрав 14 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов «Тоттенхэм», проигравший дома «Баварии» (2:7) идет вторым после четырех туров.

По информации Sky Sports Жозе Моуринью открыт к переговорам со «шпорами». Также сообщается, что президент клуба Дэниэл Леви примет решение по этому вопросу в ближайшие часы.