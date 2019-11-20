Клуб-финалист Лиги чемпионов расстался с главным тренером и пригласил Жозе Моуринью

Причиной его увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в конце прошлого и начале нынешнего сезона.

Также клуб покинул и тренерский штаб, с которым работал Почеттино.

Напомним, что «Тоттенхэм» в прошлом сезоне впервые в своей истории сыграл в финале Лиги чемпионов, однако проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. До этого он работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

Лондонцы под руководством Почеттино в чемпионате Англии занимали пятое место, дважды были третьими, а также по разу четвертыми и вторыми.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм».

Португалец подписал с лондонским клубом контракт до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт «шпор».

Моуринью сменил в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино, который был уволен накануне.

Ранее сообщалось, что Моуринью согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Почеттино, при этом в «МЮ», в своем последнем клубе, Моуринью зарабатывал 20 млн за сезон.