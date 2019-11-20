Клуб-финалист Лиги чемпионов расстался с главным тренером и пригласил Жозе Моуринью

Маурисио Почеттино отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма», его место занял Жозе Моуринью, передает Sports.ru.
Причиной его увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в конце прошлого и начале нынешнего сезона.
Также клуб покинул и тренерский штаб, с которым работал Почеттино.
Напомним, что «Тоттенхэм» в прошлом сезоне впервые в своей истории сыграл в финале Лиги чемпионов, однако проиграл «Ливерпулю» (0:2).
Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. До этого он работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».
Лондонцы под руководством Почеттино в чемпионате Англии занимали пятое место, дважды были третьими, а также по разу четвертыми и вторыми.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм».
Португалец подписал с лондонским клубом контракт до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт «шпор».
Моуринью сменил в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино, который был уволен накануне.
Ранее сообщалось, что Моуринью согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Почеттино, при этом в «МЮ», в своем последнем клубе, Моуринью зарабатывал 20 млн за сезон.
В нынешнем сезоне команда идет 14-й в Премьер-лиге, набрав 14 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов «Тоттенхэм», проигравший дома «Баварии» (2:7) идет вторым после четырех туров.