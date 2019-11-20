Пыллуаас обвинил Россию в аннексии пяти процентов территории Эстонии

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что непризнание Россией Тартуского мирного договора 1920 года означает по сути непризнание ею и современной республики.

"Это (Тартуский мирный договор) - свидетельство о рождении нашего государства и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал он во вторник в Facebook.

"Столь же высокомерным было требование, чтобы для продвижения с пограничным договором Эстония должна отказаться от территориальных притязаний к России. У Эстонии нет никаких территориальных притязаний к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы хотим только вернуть свое. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", - сказал он.

По его мнению, тем самым это вовсе Россия де факто своими требованиями нарушает международное право. Аннексия территорий Эстонии ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма. Просто первая произошла на несколько десятилетий ранее.

По его словам, эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором. "Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определенных им границ и их восстановление со стороны России", - подчеркнул он.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором".

Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. По этому договору РСФСР стало первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница. В настоящее время российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные требования. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.