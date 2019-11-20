Сеэдер: НАТО не в кризисе и Эстония не ищет альянсу альтернативу

«НАТО как организация действует, об этом свидетельствуют дислоцированные в Эстонии силы союзников. Мы высоко ценим дополнительное региональное сотрудничество в обеспечении обороны, но оно не заменяет, а усиливает и дополняет наши союзнические отношения в НАТО», - подчеркнул Сеэдер.

«Подобные заявления не видят более крупной картины. НАТО как организация дееспособна и работает. Критика некоторых политиков в адрес НАТО не имеет сколько-нибудь серьезного влияния и в той же мере близорука, какой она была в устах некоторых эстонских политиков в то время, когда партия "Отечество" и тогдашний министр обороны Рейнсалу пригласили силы НАТО в Эстонию обеспечивать безопасность страны. На сегодня эти силы защищают независимость и суверенитет как Эстонии, так и всего восточного крыла НАТО», - подчеркнул Сеэдер.