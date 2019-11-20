Сеэдер: НАТО не в кризисе и Эстония не ищет альянсу альтернативу

НАТО не переживает кризис и Эстония не ищет альтернативы альянсу, заявил во вторник лидер входящей в коалицию партии "Отечество" Хелир-Вальдор Сеэдер, комментируя критический отзыв министра внутренних дел Марта Хельме по поводу НАТО.
«НАТО как организация действует, об этом свидетельствуют дислоцированные в Эстонии силы союзников. Мы высоко ценим дополнительное региональное сотрудничество в обеспечении обороны, но оно не заменяет, а усиливает и дополняет наши союзнические отношения в НАТО», - подчеркнул Сеэдер.
«Подобные заявления не видят более крупной картины. НАТО как организация дееспособна и работает. Критика некоторых политиков в адрес НАТО не имеет сколько-нибудь серьезного влияния и в той же мере близорука, какой она была в устах некоторых эстонских политиков в то время, когда партия "Отечество" и тогдашний министр обороны Рейнсалу пригласили силы НАТО в Эстонию обеспечивать безопасность страны. На сегодня эти силы защищают независимость и суверенитет как Эстонии, так и всего восточного крыла НАТО», - подчеркнул Сеэдер.
Министр внутренних дел Март Хельме в интервью Iltaleht сказал, что правительство Эстонии начало составлять запасной план в сфере оборонной политики на случай, если НАТО окажется неспособной защищать страны Балтии. По словам Хельме, запасной план составляется в сотрудничестве с латышами и литовцами. Хельме считает, что такой план необходим, поскольку правительство не может надеяться на то, что НАТО в любой ситуации обеспечит территориальную целостность и суверенитет Эстонии, сообщил портал новостей ERR.