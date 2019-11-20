Россия разгромила Сан-Марино, Латвия преподнесла сенсацию

Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем туре квалификации Евро-2020 5:0. Голами в составе сборной России отличились Далер Кузяев, Олег Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко. Крупная победа не позволила России выкти на первое место в группе, которое удержали бельгийцы. Бельгия стала второй командой вропы после Италии, которая в этом отборе выиграла все матчи. Последняя победа была одержана на Кипром 6:1.

Сборная Германии уже на шестой минуте проигрывала 0:1 Северной Ирландии, но затем взяла свое, забив в ворота британцев шесть мячей, победив с теннисным счетом 6:1.

Сенсация произошла в Риге: Латвия переиграла 1:0 участника Евро-2020, Австрию. Единственный гол провел защитник швейцарского "Ксамакса" Марцис Ошс. Латвии удалось набрать три очка в отборе к Евро-2020, одержав одну победу. У других балтийских сборных - Литвы и Эстонии по одному очку в восьми встречах.

Последнюю прямую лутевку на Евро завоевал Уэльс, обыгравший дома 2:0 Венгрию. Словакия вышла в стыковые поединки, обыграв 2:0 Азербайджан, Северная Македония также пробилась в стыковые поединки, обыграв дома 1:0 Израиль.

В финальной стадии турнира следующим летом сыграют: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

После турнира плей-офф Лиги наций, где примут участие 16 команд, определятся еще четыре участника Евро-2020.

Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.