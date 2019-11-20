Ср, 20.11.2019
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Грузия и Белоруссия продолжат борьбу за путевки на чемпионат Европы по футболу

Сборная Грузии по футболу

ФОТО: Luka Stanzl/PIXSELL/PA Images

После группового этапа квалификации Евро-2020 определились все участники стыковых матчей, передает Sports.ru.

Команды разбиты на четыре пути с учетом выступлений в Лиге наций. Жеребьевка матчей плей-офф пройдет 22 ноября.

Победитель каждого пути, пройдя полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы.

Путь А

Исландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия 

Путь C

Шотландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Норвегия – Сербия

Путь D

Грузия – Белоруссия

Северная Македония – Косово

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