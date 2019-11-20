Грузия и Белоруссия продолжат борьбу за путевки на чемпионат Европы по футболу

После группового этапа квалификации Евро-2020 определились все участники стыковых матчей, передает Sports.ru.
Команды разбиты на четыре пути с учетом выступлений в Лиге наций. Жеребьевка матчей плей-офф пройдет 22 ноября.
Победитель каждого пути, пройдя полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы.
Путь А
Исландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Путь B
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Словакия – Ирландия
Путь C
Шотландия – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
Норвегия – Сербия
Путь D
Грузия – Белоруссия
Северная Македония – Косово