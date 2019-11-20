Полиция: угрожавшие Кае Каллас находятся в Швеции

Как сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк, по данным полиции связанные с угрозами лица в настоящее время скрываются в Швеции. «В настоящий момент мы так считаем», - сказал Лукк.

Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт сказал Postimees, что, согласно имеющейся информации, предполагаемый автор угрозы находится не в Эстонии. «Оценивая непосредственную угрозу, мы также рассмотрели содержание отправленных сообщений и возможность их фактической реализации, а также рассмотрели предыдущие публикации в социальных сетях, сделанные этим аккаунтом. Мы будем продолжать пытаться связаться с человеком, который написал пост», - сказал Саарнийт.

Саарнийт отметил, что каждый раз, когда человеку угрожают в Интернете или в беседе, и человек чувствует угрозу своей жизни и здоровью, об этом всегда нужно сообщать в полицию. «Сам факт того, что человек обращается в полицию, показывает, что его беспокоят полученные им сообщения. Задача полиции - выяснить обстоятельства инцидента, мы проверяем обстоятельства и в том случае, когда уголовное дело не возбуждают », - сказал начальник полиции.