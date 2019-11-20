Приятного аппетита! Читатель увидел на продуктовых полках в Maxima грызуна

На ролике четко видно, как по полкам с продуктами бегает грызун. Знающие люди утверждают, что это все же не крыса, а мышь, но менее неприятной этот факт ситуацию не делает. Ролик мы переслали в пресс-службу Maxima Eesti OÜ, попросив прокомментировать ситуацию и рассказать, как известная и популярная торговая сеть борется с вредителями?

Руководитель по обслуживанию Maxima Eesti Владислава Грюнтал сказала, что у предприятия Maxima Eesti OÜ для борьбы с вредителями заключен договор с соответствующими фирмами, которые регулярно проводят проверки в магазинах Maxima – минимально шесть раз в год, а при необходимости и чаще. «Дополнительно в магазинах каждый день проверяют наличие следов жизнедеятельности вредителей и при необходимости сразу вызывают на место борющуюся с ними фирму», - объяснила представитель сети и добавила, что фирма была вызвана сразу, как Maxima получила жалобу нашего читателя.