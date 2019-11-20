Российский форвард "Колорадо" продлил рекордную безголевую серию

Самыми результативными россиянами вечера стали два Евгения: Малкин и Дадонов, набравшие по два очка (0+2). Передачи Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Филадельфию" 5:2, а ассисты Малкина "Питтсбург" от поражения в матче против "Айлендерс" не уберегли, "Пингвины" проиграли 4:5.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал результативный пас в матче чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:2). Россиянин прервал 14-матчевую серию без очков. При этом его безголевая серия достигла 90 игр.

Всего в 17 матчах сезона Ничушкин набрал 2 (0+2) балла за результативность. Ассист Ничушкина стал голевым для другого россиянина, Владислава Каменева, который забросил первый гол в сезоне.

Результативным пасом отметились и Илья Михеев в матче "Торонто" - "Вегас" (2:4) с Никитой Гусевым, который ассистировал Блэйку Коулмену в матче "Нью-Джерси" - "Бостон (1:5).

Единственный российский гол организовал Андрей Свечников, который помог своей "Каролине" обыграть на выезде 4:2 "Чикаго". В активе 19-летнего Свечникова 23 очка (10+13) в 21 матче.

Результаты остальных встреч:

Даллас – Ванкувер – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Нэшвилл – Виннипег – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Детройт – Оттава – 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)