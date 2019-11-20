Видео: задранный во время движения визир испугал пассажиров парома

Ехавших во вторник из Виртсу в Куйвасту пассажиров парома «Пирет» испугал довольно долго задранный кверху визир судна, пишет Postimees.
По словам приславшего в редакцию видео читателя, визир был задран больше пяти минут до швартовки в Куйвасту. В то же время в море были сильные волны. Среди стоявших на палубе автомобилей в глаза бросился грузовик-заправщик. Кроме того, автор видео напомнил, что именно с эстонским пассажирским судном произошла самая крупная в Балтийском море морская катастрофа после Второй Мировой войны.
Руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу AS Tallinna Sadam Сирле Арро сказала, что это совершенно обычно, что визир поднимается за некоторое время до швартовки. В этот раз он был открыт чуть дольше, поскольку на судне проходил практику новый штурман. «Но ничего опасного в этом не было», - заверила Арро.