Видео: задранный во время движения визир испугал пассажиров парома

По словам приславшего в редакцию видео читателя, визир был задран больше пяти минут до швартовки в Куйвасту. В то же время в море были сильные волны. Среди стоявших на палубе автомобилей в глаза бросился грузовик-заправщик. Кроме того, автор видео напомнил, что именно с эстонским пассажирским судном произошла самая крупная в Балтийском море морская катастрофа после Второй Мировой войны.