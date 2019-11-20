Ср, 20.11.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Люди избавляются от автохлама: за первый день акции утилизировали десятки машин

Люди избавляются от автохлама: за первый день акции утилизировали десятки машин

Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

За первый день кампании по сбору и утилизации брошенных автомобилей с улиц муниципалитетов Эстонии убрали 68 машин, пишет Rus.ERR.

Согласно данным Союзом автосвалок, было собрано 18 машин, а фирма Kuusakoski приняла 50 заказов на бесплатный вывоз автохлама.

По словам руководителя отдела закупок фирмы Kuusakoski Тоомаса Колламаа, если в прошлом году в рамках кампании Союзом автосвалок и фирмой Kuusakoski было собрано 250 старых машин, то в этом году существует вероятность того, что это число может быть увеличено вдвое и достигнет 500. 

Напомним, с 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и фирма Kuusakoski бесплатно собирают брошенные автомобили по всей стране.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ