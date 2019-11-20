Люди избавляются от автохлама: за первый день акции утилизировали десятки машин

За первый день кампании по сбору и утилизации брошенных автомобилей с улиц муниципалитетов Эстонии убрали 68 машин, пишет Rus.ERR.
Согласно данным Союзом автосвалок, было собрано 18 машин, а фирма Kuusakoski приняла 50 заказов на бесплатный вывоз автохлама.
По словам руководителя отдела закупок фирмы Kuusakoski Тоомаса Колламаа, если в прошлом году в рамках кампании Союзом автосвалок и фирмой Kuusakoski было собрано 250 старых машин, то в этом году существует вероятность того, что это число может быть увеличено вдвое и достигнет 500.
Напомним, с 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и фирма Kuusakoski бесплатно собирают брошенные автомобили по всей стране.