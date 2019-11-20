Российский магнат, бывший министр Михаил Абызов переводил через эстонский филиал Swedbank с помощью эстонского администратора клиентов в офшоры сотни миллионов долларов. Теперь он сидит в московской тюрьме по подозрению в создании преступной группировки, пишет Postimees.

Много лет крупным клиентом Swedbank Eesti был российский олигарх и бывший министр Михаил Абызов. В течение короткого времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено имущества на 860 долларов США. Со счетов ушло 770 миллионов долларов, всего было сделано более 3300 переводов. Как министру российского правительства Абызову было на самом деле запрещено заниматься бизнесом, один из внутренних рапортов Swedbank говорит, что банк скрывал часть подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции.

Как показывает расследование Postimees, шведского телерадиовещания и SVT, «Новой газеты» и OCCCRP, среди клиентов Swedbank есть и те предприятия, которые на данный момент арестованы в России и находятся в центре уголовного дела Абызова, подозреваемого в создании преступной группировки, занимавшейся крупномасштабным отмыванием денег и мошенничеством.

Администратором фирм Абызова в Swedbank был эстонец Алексей Аверсон. Заказанный банком отчет видит в его деятельности признаки возможного нарушения закона и рекомендует немедленно сообщить об этом властям. Согласно рапорту, у Аверсона был найден PIN-калькулятор, который использовался для переводов одной из фирм Абызова.

«Несколько работников, в том числе администраторы клиенты, члены комиссии по приему клиентов с высоким риском и члены правления, решили взять в качестве клиента HRNR несмотря на то, что они не отвечали элементарным требованиям принципа «знай своего клиента». Часть клиентов HRNR защищали от российских властей, в том числе от налоговой инспекции», - написал норвежский эксперт по отмыванию денег Эрлинг Гримстад в отчете, заказанном у него штаб-квартирой Swedbank.

Гримстад добавил, что «данные работники согласились скрыть конечных выгодоприобретателей, регистрируя их в банке, что вызвало риск неустановления лиц, находящихся под санкциями». Данный отчет вызвал скандал между шведской прокуратурой и банком. Когда весной прокуратура затребовала его, банк отказался предоставлять документ. После чего банк не разрешил следователям допросить автора отчета, адвоката Гримстада, ссылаясь на отношения адвоката и клиента. Банк согласился на допрос Гримстада лишь в сентябре.

ФОТО: Edin Pašović/OCCRP/Pm

Все говорит о том, что у Абызова мог быть в банке человек, который работал на него. «У одного администратора клиентов был найден PIN-калькулятор одной из фирм Абызова. Тот же калькулятор использовали для перевода денег со счета, принадлежащего Абызову или контролируемой им фирмы», - значится в отчете Гримстада.

Лицами, связанными с политикой, называют политиков и членов их семей. Банки обязаны особенно пристально следить за ними, чтобы обнаружить возможные коррупционные сделки. Согласно отчету Гримстада Swedbank этого не делал. «Swedbank Eesti предлагал и выступал посредником в сделках для клиентов-нерезидентов с высокой степенью риска, в числе которых были сомнительные переводы и действия».

Администратор стал директором

Работником Swedbank, у которого был PIN-калькулятор фирмы Михаила Абызова, был эстонец Алексей Аверсон. Помимо него у Аверсона, много лет работавшего в Swedbank, было еще несколько заслуживающих внимания клиентов-нерезидентов и администратор их фирм.

Аверсон ушел из банка в начале 2017 года, когда все счета Абызова были закрыты. Всего два месяца спустя, в апреле 2017 года, Аверсон стал на Кипре директором фирмы Anduril Enterprises Ltd. Отчет Гримстада и документы в кипрском коммерческом регистре связывают эту фирму с Абызовым.

Вопросы относительно Аверсона возникают в еще одном внутреннем рапорте Swedbank. «Обсуждая с коллегами один перевод, Аверсон сказал, что этот перевод «не самая чистая сделка», указав тем самым, что сделка не была прозрачной», - сообщается в отчете. «В другой беседе Аверсон говорит коллеге, что в переводе, пришедшем на неустановленную фирму, значилось пояснение, что он связан с газотранспортной услугой. Со счета той же фирмы он ушел как «предоплата за канцелярские принадлежности». Аверсон охарактеризовал этот перевод как сказку».

Postimees несколько раз пытался договориться с Аверсоном, живущим в Виймси, об интервью, но тот отказался. Однако он согласился ответить на вопросы письменно, когда увидит документы, касающиеся его. Он согласился прийти и прочитать документы в редакции Postimees при условии, что не столкнется с журналистами.

Ассистент редакции передал ему документы в закрытом конверте, Аверсон мог прочитать их только на месте при условии, что сможет делать письменные пометки для себя. Ознакомившись с документами, Аверсон не стал отвечать на вопросы по отдельности, а дал лишь один общий комментарий, где выразил сомнение в том, что такие отчеты в действительности вообще существуют.

Аверсон ознакомился с документами в редакции Postimees. ФОТО: Pm

«Я совершенно убежден, что у авторов отчета – кто бы они ни были – нет никаких доказательств, чтобы предъявлять такие обвинения. Нет у них и у достаточных знаний или им плевать на соответствующие законы и регуляции (банковская тайна и обязанность молчать)», - заявил Аверсон в электронном письме Postimees.

Когда к концу 2016 года стало ясно, что Swedbank закрывает отдел нерезидентов, по его словам, он ходил на несколько собеседований о работе. «Меня назначили одним из двух директоров Anduril Enterprises Ltd через два месяца после ухода из Swedbank. Я работал на этой должности до июня 2019 года, после чего ушел м отказался работать на предприятия этой группы». Аверсон отрицал, что делал для одного клиента переводы с помощью его PIN-калькулятора. «Это обвинение ложно и опровергнуто», - заявил он, добавив, что речь идет о сказке, выдуманной составителями отчета.

Anduril Enterprises Ltd – зарегистрированная на Кипре фирма, одна из 70, которые в отчете Гримстада напрямую связываются с Абызовым. Ее основное имущество – итальянская дочерняя компания Villa Il Tesoro Societa’ Agricola. Хотя основной сферой ее деятельности называется сельское хозяйство, на самом деле, она владеет роскошной виллой в Тоскане.

В 2012 году, когда Абызов стал министром, в годовом отчете за экономический год стоимость Il Tesoro оценивалась в девять миллионов евро. Ежегодно, за то время, что Абызов был министром, в виллу инвестировалось несколько миллионов, к 2016 году, к которому относится последний представленный отчет, стоимость недвижимости достигала 20,6 миллиона.

Два года назад Алексей Навальный опубликовал на Youtube видео, в котором показал кадры этой виллы, снятые дроном. На них рядом со зданиями видны вертолетная площадка, площадки для гольфа и тенниса, фонтаны, искусственное озеро, оливковые сады и виноградники. Спутниковые кадры этого года показывают крупную стройку, выросшую вокруг искусственного озера.