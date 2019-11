Администратор стал директором

Дорога, вымощенная лечо

Тщательно заметал следы

Год спустя другая кипрская фирма, Tefaro Commercial Ltd, увеличила свою долю в заводе. В 2016 году зарегистрированная на Виргинских островах Zerel Investment и кипрская Nimarkent Holdings Limited продали свои доли в Элсибе фирме Sibeko (Кипр). Еще через год четыре кипрских фирмы (Besta Holdings Ltd, Alinor Investments Ltd, Kullen Holdings Ltd, Vantroso Trading Ltd) купили 94,98% завода. Все эти компании были клиентами Swedbank, и Гримстад связал их с Абызовым.