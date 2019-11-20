НАТО объявит космос отдельной сферой проведения операций

Подобный шаг отчетливо продемонстрирует, что альянс продолжает укреплять свои средства сдерживания и оборону, добавил Столтенберг. Генсек НАТО особо выделил растущую значимость космоса для операций и миссий альянса.

Альянс не намерен размещать оружие в космосе

Признание космоса отдельной сферой проведения операций позволит рассматривать возможные космические атаки с учетом принципа коллективной безопасности - как до сих пор рассматривались атаки на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, отмечает агентство dpa. При этом альянс не намерен размещать оружие в космосе, подчеркнул Столбенберг.