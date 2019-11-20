США не спешат перечислять Украине 35 млн долларов военной помощи

По данным газеты, средства предназначены, в частности, для приобретения гранатометов и обеспечения безопасности связи, пишет DW.com.

Представитель Пентагона Карла Глисон отказалась назвать причину задержки, но сообщила, что средства будут направлены в течение нескольких следующих недель.

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам направил запрос министерству обороны страны, однако тот остался без ответа, заявил председатель подкомитета по боеготовности Джон Гараменди. В Палате представителей не намерены оставлять ситуацию без внимания, подчеркнул он.

Демократы в Сенате обеспокоены поведением администрации Трампа

Ряд сенаторов-демократов 18 ноября обратились к главе Пентагона Марку Эсперу. Они особо выделили необходимость как можно скорее перечислить средства чтобы подтвердить нашу приверженность Украине. Авторы запроса назвали Киев важным партнером Вашингтона, а подход администрации президента США к нему - хаотичным, недисциплинированным и вызывающим глубокую обеспокоенность.

Конгресс одобрил почти 400 млн долларов для Украины