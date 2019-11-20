Март Хельме: нашего врага сдерживает только реальная обороноспособность союзников

«Насколько я поняла, у Эстонии есть свой план, с нами никто не связывался и мы к этому не имеем никакого отношения», - сказала Янне Куусела.

Она заверила, что о подобном плане слышит впервые и не может сказать, что Хельме имел в виду, когда называл Финляндию частью этого плана. «Может быть, он имел в виду, что в Северной Европе наблюдается серьезный кризис, который касается как Финляндию, так и Эстонию», - предположила представитель Минобороны Финляндии.

По слова Куусела, в настоящий момент силы обороны стран Балтии и Финляндии никак не объединены и у стран нет общей оборонной стратегии.

Комментируя сегодня утром свое скандальное заявление о кризисе НАТО и плане Б Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме подчеркнул, что его не так поняли. Ниже приводим перевод его заявления в полном объеме:

«Я не говорил, что наше правительство вместе с соседними странами занимается поиском альтернативы НАТО. Если журналист Iltalehti меня так понял, значит, он понял меня неправильно. НАТО есть и будет нашей важнейшей гарантией безопасности.

Мой посыл - и я буду придерживаться его на посту министра - был таков, что независимый народ и государство должны суметь защитить себя в ситуации, когда международные гарантии безопасности по какой-то причине не действуют. Эстония должна повышать свою обороноспособность.

Если главы двух крупных стран НАТО - Трамп и Макрон - обратили внимание на недостатки в обороноспособности альянса, непозволительно делать вид, что нас в Эстонии это не касается. Отрицание фактов может дорого стоить гособороне.

В то же время я не соглашусь с теми, кто утверждает, что обращение внимание на недочеты НАТО в обороны снижают способность сдерживать (потенциального врага - прим. ред.). С 2016 года несколько организаций США - последний раз Джеймстаунский фонд в октябре этого года - отмечали, что структура управления и силы обороны в Польше и в странах Балтии недостаточно сильны для подавления агрессии. Ситуацию надо быстро решать.