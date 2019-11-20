Проект закона о реформе обязательной накопительной пенсии направили на первое чтение

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк подчеркнул, что законопроект сделает обязательное пенсионное страхование добровольным. «Перевод второй пенсионной ступени на добровольную основу расширит возможности выбора для населения и повысит информированность о пенсионной системе. Помимо этого, расширятся возможности для инвестирования и повысится конкуренция. В результате этого управляющие фондами должны будут прилагать больше усилий, чтобы удержать клиентов. По предварительным прогнозам это также повысит производительность пенсионных фондов и обеспечит более высокие пенсии в будущем», – пояснил Кокк. Он добавил, что производительность пенсионных фондов в настоящий момент оставляет желать лучшего. Для решения этой проблемы необходимо предпринять соответствующие меры. Кокк подтвердил, что в ходе производства законопроект будет обсуждаться с самыми разными учреждениями и общественными группами. Предложения, поступающие от заинтересованных групп, будут рассмотрены до второго чтения на пленарном заседании. Финансовая комиссия планирует обсудить их в начале следующего года.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, перевод второй пенсионной ступени на добровольную основу нельзя одобрить ни в каком виде, так как в будущем из-за этого пенсии сократятся. «На это указывают все анализы и оценки экспертов. Помимо этого, возможны расхождения с Конституцией, на которые указывали как правоведы, так и Министерство юстиции и Министерство социальных дел. Законопроект также составлен с упущениями – он полностью игнорирует хорошие традиции законотворчества и нормативную технику», – сказала Лаури.

Законопроект призван внести изменения в регулирование второй ступени пенсионного страхования. Это расширит возможности выбора пользователей пенсионного страхования. Наиболее важные поправки, которые вносит законопроект: люди получат право решать, накапливать ли пенсию с помощью второй ступени пенсионного страхования или нет, – это право получат как те, кто уже присоединился ко второй ступени к моменту вступления закона в силу, так и те, кто этого еще не сделал; помимо накопления средств посредством пенсионного фонда, после вступления закона в силу появится возможность для накопления средств посредством инвестиционного счета; появится возможность на определенных условиях использовать средства, накопленные посредством второй ступени, до выхода на пенсию; по достижении пенсионного возраста каждый человек сможет самостоятельно решить, как именно использовать накопленные средства.

Основная часть изменений вступит в силу в 2021 году. Для применения изменений необходимо модернизировать ряд ИТ-систем, обслуживающих вторую ступень пенсионного страхования, а также принять ряд других вспомогательных мер в 2020 г.

В заседании комиссии принял участие министр финансов Мартин Хельме.