Галерея: полиции выдали гарпун

По словам чиновник по разрешениям Пярнуского отделения полиции Ристо Тооме, находя какое-то оружие дома, люди нередко удивляются: «Были такие случаи, когда родственники покинувшего этот мир человека находили дома оружие, о котором ничего не знали. Был и такой случай, когда человек не решался сообщить нам о найденном оружии, поскольку не знал, во что это может вылиться».

Во время кампании люди становятся смелее и выдают оружие. Гарпун для рыбной охоты полиции выдала одна дама, чей муж был рыбаком. Мужчина умер какое-то время назад и теперь, когда полиция объявила кампанию по добровольной выдаче оружия, дама связалась со стражами порядка. Гарпун был в полном порядке и упакован в коричневый кожаный мешок.

Большая часть выданного оружия – это охотничьи ружья, которые остались после умерших хозяев.

«Например, если оружие долгое время не используется, его упаковывают и кладут в укромное место, где было бы безопаснее и недоступно для других», - сказал Тооме. Об укромных местах не рассказывают, а потому родственники или новые собственники дома могут обнаружить оружие и через десять лет.

Выданное в ходе октябрьской кампании оружие в большинстве своем было пригодно для стрельбы. Большая часть еще советских времен и его передавали вместе с патронами тех лет: «Современные боеприпасы настолько сильно отличаются от тех, что использовали в советское время, что им можно испортить оружие». Тооме добавил, что в случае того же калибра часто использую более мощные заряды.

Полиция и впредь ждет сообщений об оружии. В среднем стражам порядка выдают по одному найденному оружию в год. Но больше выдают боеприпасов, которые и находят чаще.

Выданное полиции оружие будет уничтожено. Если человек хочет поставить найденное оружие на учет, его нужно передать полиции на хранение, и стражи порядка помогут с регистрацией. Это правило не действует в случае оружия, которое имелось у человека на руках в течение многих лет, поскольку о находке нужно сообщать немедленно.

В октябре по всей Эстонии полиции выдали более 124 единиц оружия, почти 12 460 патронов разного калибра, несколько банок пороха, детонаторы, разные ракеты, взрывпакеты, дробь и части оружия.