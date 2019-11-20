Галерея: в полицию сдали гарпун

По словам специалиста по выдаче лицензий Пярнуского отделения полиции Ристо Тооме, находя какое-то оружие дома, люди нередко удивляются: «Были такие случаи, когда родственники покинувшего этот мир человека находили дома оружие, о котором ничего не знали. Был и такой случай, когда человек не решался сообщить нам о найденном оружии, поскольку не знал, во что это может вылиться».

Во время кампании люди становятся смелее и сдают оружие. Гарпун для ловли рыбы в полицию сдала дама, муж которой был рыбаком. Некоторое время назад он скончался, и теперь, когда полиция объявила кампанию по добровольной сдаче оружия, вдова связалась со стражами порядка. Гарпун, упакованный в коричневый кожаный мешок, был в идеальном состоянии.

Большая часть сданного оружия – это охотничьи ружья, которые остались после умерших владельцев.

«Например, если оружие долгое время не используется, его упаковывают и прячут в укромном месте, недоступном для других», - сказал Тооме. Об укромных местах никому не рассказывают, поэтому родственники или новые собственники дома могут обнаружить оружие и через десять лет.

Выданное в ходе октябрьской кампании оружие в большинстве своем было пригодно для стрельбы. Большая его часть - еще с советских времен, и его сдавали вместе с патронами тех лет: «Современные боеприпасы настолько сильно отличаются от тех, которые использовались в советское время, что ими можно повредить оружие». Тооме добавил, что в случае того же калибра часто использую более мощные заряды.

Полиция и впредь ждет сообщений об оружии. В среднем стражам порядка сдают по одной найденной единице оружия в год. Но больше выдают боеприпасов, которые и находят чаще.

Сданное в полицию оружие будет уничтожено. Если человек хочет поставить найденное оружие на учет, его нужно передать в полицию на хранение и стражи порядка помогут с регистрацией. Это правило не действует в случае оружия, которое хранилось человеком на протяжении многих лет, поскольку о находке нужно сообщать немедленно.

В октябре по всей Эстонии в полицию сдали более 124 единиц оружия, почти 12 460 патронов разного калибра, несколько банок пороха, детонаторы, разнообразные ракеты, взрывпакеты, дробь и части оружия.