Сарай раздора, или Можно ли обойтись без суда

Если рассмотреть участок Ольги и участок ее соседей в разных регистрах, то вырисовывается такая картина. Дома построены в 80-х годах, скорее всего и тот самый сарай, который требовал сноса, построен в те же годы или даже раньше.

В те времена были в ходу совсем другие законы, другие требования к постройкам. Поэтому все построено так, как построено. Соседи не могут требовать снести старый сарай, если он реновирован.

В те времена были в ходу совсем другие законы, другие требования к постройкам. Поэтому все построено так, как построено. Соседи не могут требовать снести старый сарай, если он реновирован и не представляет угрозы общественному порядку, а также не обвало- и не пожароопасен.

Волость Ания своей общей планировкой разрешает строить на участке жилой дом и до четырех вспомогательных строений. Второй сарай, как удалось выяснить - это тот, который в четырех с половиной метрах от границы участков, построен в 2012 по письменному разрешению волости. Участки большие, примерно около гектара, находятся в природоохранной зоне, где попало строить нельзя. Согласие соседей на постройку не требуется. Почему сосед поставил свой сарай именно там, нам неизвестно. Почему не отодвинул его на полметра вглубь участка? Наверное, какая-то своя собственная логика у него была.

Комментарий маклера подкрепляет конкретными рекомендациями опытный юрист, руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.

Закон более не устанавливает конкретных норм в отношении того, на каком расстоянии от границы участка или соседского строения можно возводить постройки. Сейчас решение подобного рода вопросов в большой степени делегировано местным органом самоуправления. Но и они имеют право подобных норм не устанавливать.

Если площадь строений на самом деле более 20 м2, то наличие проекта необходимо. На основании статьи 5 Закона о пожарной безопасности, местное самоуправление может выдать разрешение на строительство или его использование, если проект согласован со Спасательным департаментом и выполнены все требования пожарной безопасности. Обязанности по их обеспечению приведены в статье 3 указанного закона.

На основании статьи 11 Строительного кодекса, требования, предъявляемые к строению на протяжении всего его жизненного цикла эксплуатации должны учитывать цели использования, в том числе они должны учитывать механическую устойчивость, а также пожарную безопасность.

Очевидно, в сложившейся ситуации разумно обратиться в Спасательный департамент с предложением провести проверку пожарной безопасности. Если нарушения будут обнаружены и будут иметь устойчивый характер, Спасательный департамент сделает виновнику предписание. Так же можно обратиться в органы местного самоуправления с требованием проведения проверки законности возведения построек и в случае нарушения закона - их сноса.

Если читательница получит отказ, ей придется обращаться в административный суд. Обращаю внимания на то, что надо следить за соблюдением сроков подачи жалобы и правильно оформить все документы. Ну и, конечно, нельзя пренебрегать помощью юриста.

Если были нарушены права соседства, то есть сосед не нарушал требований установки строений, но они ухудшили вид из окна, близко к границе участка ведется шумная производственная деятельность, обращаться надо в гражданский суд.