Ср, 20.11.2019
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  • «Водители, что с вами не так?»: полиция пришла в изумление от огромного количества нарушений

«Водители, что с вами не так?»: полиция пришла в изумление от огромного количества нарушений

Передвижная камера контроля скорости.

ФОТО: Siim Saavik

Ида-Харьюский отдел полиции опубликовал в соцсети Facebook запись, в которой пожаловался на водителей, которые в массовом порядке нарушают скоростной режим.

Стражи правопорядка сообщили, что замеряли скорость у здания номер 92 по Петербургскому шоссе, и пришли в изумление от количества нарушений.

«Водители, что с вами не так? Вчера на Петербургском шоссе на ведущем из города направлении в течение трех часов было зафиксировано 811 нарушений. Это совершенно ненормально. Сбавьте скорость!» - сообщила полиция.

На данном участке шоссе действует ограничение скорости в 50 км/ч.

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