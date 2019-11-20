«Водители, что с вами не так?»: полиция пришла в изумление от огромного количества нарушений

Ида-Харьюский отдел полиции опубликовал в соцсети Facebook запись, в которой пожаловался на водителей, которые в массовом порядке нарушают скоростной режим.
Стражи правопорядка сообщили, что замеряли скорость у здания номер 92 по Петербургскому шоссе, и пришли в изумление от количества нарушений.
«Водители, что с вами не так? Вчера на Петербургском шоссе на ведущем из города направлении в течение трех часов было зафиксировано 811 нарушений. Это совершенно ненормально. Сбавьте скорость!» - сообщила полиция.
На данном участке шоссе действует ограничение скорости в 50 км/ч.