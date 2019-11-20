Таллиннский джаз-клуб обещает нарвитянам бесплатные концерты каждый месяц

Райво Тафенау - один из наиболее известных саксофонистов в Эстонии. Вместе с ним выступят контрабасист Тааво Реммель, гитарист Айн Аган и барабанщик Рамуэль Тафенау.

В клубе Philly Joe’s в Таллинне за время его существования прошло уже более 600 концертов. Устраивать регулярные концерты в Нарве создатели клуба решили из-за интересного положения города - не только географического, но и культурного, которое позволяет рассчитывать на участие музыкантов из Санкт-Петербурга и Москвы.

“Кроме того, в последние годы Нарва благодаря клубу RoRo, летним концертам на Кренгольмской мануфактуре, фестивалю IDeeJazz и кафе Vaba Lava Narva стала одним из наиболее интересных культурных городов в Эстонии. Вполне логично, что в Нарве могли бы регулярно проводиться и нарвские концерты клуба Philly Joe’s”, - считает исполнительный директор клуба Рейго Ахвен.

Фестиваль IDeeJazz, о котором говорил Ахвен, только недавно пережил драматические изменения. В августе организатор IDeeJazz Олег Писаренко объявил, что фестиваль больше не будет проводиться, а также закрывается нарвский джаз-клуб, в рамках которого в фойе или кафе Нарвского колледжа ТУ концерты проводились обычно дважды в месяц.