Президент Эстонского футбольного союза назвал дату, когда ЭФС определится с новым главным тренером национальной сборной

Контракты со сборной Эстонии у Карела Воолайда и его помощников заканчиваются в декабре, а авторитетные игроки национальной команды Константин Васильев и Кароль Метс после вчерашнего матча со сборной Голландии заявили, что было бы отлично, если Воолайд и его команда продолжили бы работу со сборной Эстонии.

"Мы переговорили с Тармо Лехисте (ответственное лицо в руководстве ЭФС за главную сборную) и Янно Кивисильдом (технический директор ЭФС). Первый раз мы разговаривали после октябрьских игр и второй раз после встречи с Украиной в прошлую пятницу. Послезавтра мы встречаемся. Руководство хочет не позднее 15-го декабря принять решение относительно кандидатуры главного тренера сборной Эстонии. Это означает, что мы должны представить им свое предложение или предложениа. Логика подсказывает, что если будет предложено доверить сборную Воолайду, то такое предложение пступит руководству ЭФС быстрее, чем в том случае, который предполагает выдвижение на этот пост других кандидатов. Самое раннее, когда мы можем решить этот вопрос - четвертое декабря. До этого мы хотим провести все необходимые встречи и прочие необходимые вещи.