Ср, 20.11.2019
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  • В Ида-Вирумаа в частном доме найден труп: возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

В Ида-Вирумаа в частном доме найден труп: возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

Полицейская лента.

ФОТО: Margus Ansu

В понедельник, 18 ноября, в частном доме, расположенном на улице Сюгисе в Кохтла-Нымме (Ида-Вирумаа), был найден труп 56-летнего мужчины.

Каких-либо признаков насилия на его теле обнаружено не было. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы, сообщила Идаская префектура.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.

Также Идаская префектура рассказала о двух случаях насилия, произошедших на следующий день в том же регионе.

А именно, 19 ноября в квартире на улице Раху в Нарве 29-летний мужчина избил 24-летнюю супругу, которая получила травмы. Муж задержан в качестве подозреваемого.

Кроме того, у дома на улице Герасимова в Нарве 37-летний мужчина избил другого мужчину. Проявивший агрессию человек задержан в качестве подозреваемого.

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