В Ида-Вирумаа в частном доме найден труп: возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

Каких-либо признаков насилия на его теле обнаружено не было. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы, сообщила Идаская префектура.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.

Также Идаская префектура рассказала о двух случаях насилия, произошедших на следующий день в том же регионе.

А именно, 19 ноября в квартире на улице Раху в Нарве 29-летний мужчина избил 24-летнюю супругу, которая получила травмы. Муж задержан в качестве подозреваемого.