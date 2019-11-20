Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА

«Лейкерс» на своём паркете победили «Оклахому» со счётом 112:107, а Джеймс записал на свой счёт 25 очков, 11 подборов и 10 передач.

Очередной трипл-дабл позволил Леброну стать первым игроком в истории НБА, на счету которого есть как минимум по одному трипл-даблу в матчах со всеми 30 командами лиги, сообщается в «твиттере» NBA Stats.