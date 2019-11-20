Банк SEB приподнимает завесу тайны над подозрениями

Шведская программа журналистских расследований Uppdrag granskning отправила в SEB имена 194 клиентов, подозревающихся в отмывании денег, с 95% которых клиентские отношения прекращены. Финансовая инспекция Эстонии обращала внимание банка на связанные с нерезидентами опасности уже в 2006 году, тогда же SEB получил данные и от информатора.

По сообщению SEB, имена, приведенные в программе канала SVT Uppdrag granskning (на русский язык можно перевести как «Задание: расследовать» - ред.), совпадают с внутренним анализом банка и не влияют на общую оценку ситуации в банке.

«SEB оценит любую информацию, показанную в телешоу, и сравнит ее с собственным анализом SEB и предыдущими случаями. Банку SEB поступили вопросы от Шведского телевидения, но у нас нет дополнительной информации о содержании программы», - сказали в банке, заверив, что с 95% имен, присланных журналистами, клиентские отношения прекращены.

Если SEB выявляет подозрительную деятельность, банк уведомляет об этом соответствующие надзорные органы. Однако некоторые клиенты все еще имеют связи с SEB. По оценкам банка, нынешние клиенты соответствуют требованиям банка, и, основываясь на текущей информации, SEB не считает необходимым прекращать с ними отношения.

Клиенты из Эстонии

Большую часть списка составляют «исторические» клиентские связи в Эстонии. В 2006 году Фининспекция Эстонии подвергла критике отношение банка к нерезидентам. В то же время информация была получена от внешнего банковского информатора. В результате обоих действий эстонское отделение SEB усилило меры по обеспечению соблюдения требований, сообщило о подозрительных клиентах в финансовую инспекцию и расторгло договоры.

Хотя SEB действовал в соответствии с требованиями регулирующих органов, по мнению банка, следует признать, что ни регуляциям, ни банковской системе до 2008 года не удавалось эффективно снижать риск отмывания денег.

Банк заверяет, что с тех пор компетенция SEB по профилактике и предотвращению отмывания денег и отчетности о нем улучшилась. Регулирование было ужесточено, осведомленность возросла, а процессы и системы банка по борьбе с отмыванием денег стали более эффективными.

Однако, несмотря на эти усилия, SEB не может полностью гарантировать, что никто не будет использовать банк для отмывания денег. «Как и любой другой банк, SEB не может гарантировать, что он не использовался или не будет использоваться для отмывания денег. Новые проблемы и риски постоянно возникают. Программа SEB по предотвращению отмывания денег не должна завершаться», - подтвердил банк.

Акции упали

Хотя точное содержание разоблачающих данных неясно, любое сообщение из стран Балтии и на тему отмывания денег вызывает тревогу инвесторов: акции SEB в пятницу вечером упали на Стокгольмской фондовой бирже на 12,3 процента до 81,36 шведских крон, что означает, что банк потерял почти 2,3 миллиарда евро от своей рыночной стоимости.

На прошлой неделе Госпрокуратура подтвердила, что в Эстонии не было возбуждено уголовное дело для расследования деятельности SEB.

По данным Финансовой инспекции, SEB находится под контролем как Эстонии, так и Швеции. По обе стороны моря власти проводят проверки на месте включая меры по борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что результаты будут опубликованы в начале следующего года.