Представлен электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

От стандартного e-tron новинку отличают не только другой силуэт и габариты, но и улучшенная аэродинамика: коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,28 до 0,25, что дало прибавку к запасу хода на уровне 10 километров.

Купе-кроссовер на 13 миллиметров ниже e-tron при равных длине и ширине, которые составляют 4901 и 1935 миллиметра соответственно. Оба электромобиля базируются на архитектуре MLB Evo и стандартно оснащаются пневматической подвеской, позволяющей менять дорожный просвет в диапазоне 76 миллиметров.

В движение базовый e-tron Sportback приводит установка, состоящая из двух электромоторов суммарной мощностью 313 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Они питаются от аккумулятора емкостью 71 киловатт-часа. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 6,8 секунды, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на отметке 190 километров в час. Заявленный запас хода электрокросса – 347 километров по циклу WLTP.

Более мощная версия e-tron Sportback 55 quattro комплектуется 95-киловаттной батареей и 360-сильной электрической установкой, при этом кратковременно отдача электромоторов может увеличиваться до 408 сил. Это позволяет набирать 100 километров в час за 5,7 секунды и разгоняться до 200 километров в час. На одной зарядке такая модификация кроссовера проезжает 446 километров.

Стоимость модели уже известна: в Европе e-tron Sportback можно будет купить за 71 350 тысяч евро. Старт продаж намечен на весну 2020 года.