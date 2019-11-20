Картины из "алмазов" - для души, пособия - на пользу детям

Книги, игрушки-липучки и бумажный театр

Логопедическими книгами Анна занимается два года, и они оказались настолько востребованы, что в прошлый раз не смогла показать их на выставке - все было в деле. Но потом потрудилась побольше и подготовила коллекцию специально для выставки - на столах не только книги, но и забавные игрушки-пряталки, бумажный театр на палочках от мороженого и многое другое, что помогает развивать у детей фантазию и навыки речи.

- Все сделано моими руками, но приписывать себе ноу-хау не могу - идеи нашла в открытом доступе в интернете, - признается она. - Особенно нравятся авторские разработки специалиста-логопеда из России Елены Круогла. Рисовать сама не умею - ищу подходящие картинки, ламинирую и собираю игры.

АННА ХОТЬКО-БЕЛЯКОВА: Давно убедилась: с такими книжками не захочешь - заговоришь.

Началось все, как часто бывает, с желания развивать собственных детей - Александру пять с половиной лет, на три года младше Ярослава. Читая много специальной литературы, любознательная мама узнала, что чем больше ребенок говорит, тем лучше и быстрее развивается его мозг.

- Теперь убедилась и на собственной практике: с такими книжками и игрушками не захочешь - заговоришь, - смеется собеседница. - Малышу интересно угадать, что спряталось за той или другой картинкой, придумать свою историю. А нам интересно наблюдать искреннюю радость или восторг у ребенка, сделавшего "открытие".

Для родителей это тоже настоящие минуты счастья, поэтому Анна старается постоянно искать что-то новенькое.

Собеседница соглашается, что логопедические пособия можно купить в магазинах - они есть. Но за подобную логопедическую книгу, например, придется заплатить больше ста евро. Она купила ламинатор и за гораздо меньшую сумму сделала таких на всю садиковскую группу... Анна говорит, что если что-то смастерит для своих детей и это сработает, то и для детсадовской группы делает - чтобы друзья сына и дочери тоже порадовались. Учителя с радостью принимают все новинки, которые она приносит, ведь пособия помогают разнообразить занятия. "Дома у нас целая комната таких игрушек и книжек - представляете, сколько бы пришлось потратить денег на все это в магазине?" - рассуждает вслух мастерица.

Все оставшееся отправится в детский сад

После увлекательных рассказов Анны ее спрашивали, можно ли купить ее работы. Конечно, но после закрытия выставки - все приготовлено специально для экспозиции. По словам библиотекарей, новая выставка популярна у посетителей - за пару дней здесь побывало несколько десятков горожан, в том числе и молодые мамы, которые задавали множество вопросов и взяли на заметку опыт Анны.

- К сожалению, к нам редко заглядывают учителя детсадов, а ведь им тоже могли бы пригодиться идеи Анны, - сожалеет заведующая читальным залом Лариса Ладанюк. - Но, может быть, узнают о ней и тоже придут - выставка продлится до 14 декабря. Всех ждем.