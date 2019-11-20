Картины из "алмазов" - для души, пособия - на пользу детям

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки открылась выставка "Рукоделие мамочек". Гостья из столицы Анна Хотько-Белякова показывает "алмазные" картины и украшения, разнообразные изделия в технике скрапбукинг и множество игровых пособий для развития дошкольников - все создано ее руками, пишет "Северное побережье".
Несмотря на то, что название новой выставки предполагает компанию мастериц, автором разнообразной коллекции является лишь одна творческая мама - Анна Хотько-Белякова. Зато изделия, которые она представляет, могут послужить примером полезного досуга для других мамочек. Кто-то возразит, мол, с малышней и так хлопот невпроворот, какой уж тут досуг, но Анна считает, что найти свободную минутку для полезного семье хобби всегда можно, а кроме того, творчество помогает отвлечься от повседневных забот.
- Обычно занимаюсь поделками поздно вечером - когда все дела сделаны, семья накормлена, умыта-ухожена и отправляется спать, - смеется она в ответ на вопрос, как столько успевать. - Это мой релакс.
Алмазы и бумажки
Ровно год назад Анна впервые удивила кохтлаярвесцев картинами, сверкающими в буквальном смысле слова. Они выполнены в технике алмазной вышивки или мозаики - это что-то среднее между складыванием пазлов, раскрашиванием картин по номерам и вышивкой. Ювелирное название техники произошло от уникальной фактуры материалов, которые наклеиваются на основу.
Привезла такие экспонаты и теперь, но нынешняя "алмазная" часть экспозиции значительно скромнее. Зато список изделий с применением этой техники расширился - появились открытки, брошки и прочие мелочи для радости жизни. Библиотека недавно приобрела стеклянные витрины, и демонстрация разных мелочей стала гораздо удобнее. Анна не преминула этим воспользоваться.
Хозяйка вернисажа объясняет, что многие "алмазные" картины за прошедший год у нее купили и продолжают заказывать, поэтому создавать новые просто для своего удовольствия времени пока не хватает. Зато широко представляет другое свое увлечение - скрапбукинг (открытки и альбомы), а также множество развивающих пособий для детей.
- Занимаюсь этим уже не один год, но до сих пор искренне удивляюсь, что из обыкновенной бумажки можно сделать такую красоту - все что угодно, - восхищается она.
Ну, не из такой уж обыкновенной бумажки - мастерица продемонстрировала присутствовавшим целый ряд исходных материалов для скрапбукинга, которыми пользуется. С удовольствием поделилась своими идеями, а желающие даже могли попробовать сотворить что-то сами - Анна провела мастер-класс по вырезанию открыток. Надо ли говорить, что необычное открытие выставки всем пришлось по душе?
Поделиться сначала с земляками
Почему жительница столицы устраивает свои выставки в Кохтла-Ярве? Потому что она выросла в этом городе, окончила кохтла-ярвескую Славянскую школу, здесь живут ее близкие, много знакомых и друзей.
- Люблю сюда приезжать и хотелось поделиться сначала с земляками, - говорит она. - Может, когда-то и в столичные галереи пойду, мне все интересно.
Анна всегда была творческим человеком, не случайно после школы продолжила образование в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, получив специальность организатора по интересам в мультикультурной среде. Потом добавила курс спецпедагогики, да и сейчас продолжает "собирать корочки" - занимается на логопедических курсах и нейропсихологией. Последнее, наверное, и объясняет ее пристальный интерес к развивающим пособиям.
Книги, игрушки-липучки и бумажный театр
Логопедическими книгами Анна занимается два года, и они оказались настолько востребованы, что в прошлый раз не смогла показать их на выставке - все было в деле. Но потом потрудилась побольше и подготовила коллекцию специально для выставки - на столах не только книги, но и забавные игрушки-пряталки, бумажный театр на палочках от мороженого и многое другое, что помогает развивать у детей фантазию и навыки речи.
- Все сделано моими руками, но приписывать себе ноу-хау не могу - идеи нашла в открытом доступе в интернете, - признается она. - Особенно нравятся авторские разработки специалиста-логопеда из России Елены Круогла. Рисовать сама не умею - ищу подходящие картинки, ламинирую и собираю игры.
АННА ХОТЬКО-БЕЛЯКОВА:
Давно убедилась: с такими книжками не захочешь - заговоришь.
Началось все, как часто бывает, с желания развивать собственных детей - Александру пять с половиной лет, на три года младше Ярослава. Читая много специальной литературы, любознательная мама узнала, что чем больше ребенок говорит, тем лучше и быстрее развивается его мозг.
- Теперь убедилась и на собственной практике: с такими книжками и игрушками не захочешь - заговоришь, - смеется собеседница. - Малышу интересно угадать, что спряталось за той или другой картинкой, придумать свою историю. А нам интересно наблюдать искреннюю радость или восторг у ребенка, сделавшего "открытие".
Для родителей это тоже настоящие минуты счастья, поэтому Анна старается постоянно искать что-то новенькое.
Собеседница соглашается, что логопедические пособия можно купить в магазинах - они есть. Но за подобную логопедическую книгу, например, придется заплатить больше ста евро. Она купила ламинатор и за гораздо меньшую сумму сделала таких на всю садиковскую группу... Анна говорит, что если что-то смастерит для своих детей и это сработает, то и для детсадовской группы делает - чтобы друзья сына и дочери тоже порадовались. Учителя с радостью принимают все новинки, которые она приносит, ведь пособия помогают разнообразить занятия. "Дома у нас целая комната таких игрушек и книжек - представляете, сколько бы пришлось потратить денег на все это в магазине?" - рассуждает вслух мастерица.
Все оставшееся отправится в детский сад
После увлекательных рассказов Анны ее спрашивали, можно ли купить ее работы. Конечно, но после закрытия выставки - все приготовлено специально для экспозиции. По словам библиотекарей, новая выставка популярна у посетителей - за пару дней здесь побывало несколько десятков горожан, в том числе и молодые мамы, которые задавали множество вопросов и взяли на заметку опыт Анны.
- К сожалению, к нам редко заглядывают учителя детсадов, а ведь им тоже могли бы пригодиться идеи Анны, - сожалеет заведующая читальным залом Лариса Ладанюк. - Но, может быть, узнают о ней и тоже придут - выставка продлится до 14 декабря. Всех ждем.
Анна пообещала, что пособия, которые не будут востребованы, после выставки отправятся в детский сад.