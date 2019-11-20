Составлен новый рейтинг опасных стран для путешествий в 2020 году

Подведены итоги ежегодного исследования Travel Risk Map уровня безопасности в странах мира, в том числе для путешественников. Оценивались риски для жизни и здоровья, а также ситуация на дорогах. Об этом пишет Daily Mail.
Согласно результатам, меньше всего проблем грозит туристам в 2020 году в Финляндии, Норвегии и Исландии, пишет Turizm. Эти страны признаны самыми безопасными в мире. Четвертое и пятое место досталось Швеции и Гренландии. В другом конце списка — Ливия, Сомали, а также Афганистан и Венесуэла. Они названы самыми опасными для туристов.
В категории «здравоохранение» в число худших вошли:
- Нигер;
- Гвинея;
- Сьерра-Леоне;
- Либерия;
- Южный Судан;
- Эритрея;
- Центральноафриканская Республика.
Странами с высоким риском также названы Йемен, Сирия и Северная Корея. А лучшими стали:
- Канада;
- США;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Южная Корея;
- Япония.
Аналитики также оценили угрозу, которую представляет терроризм, социально-политические беспорядки, насильственные и мелкие преступления. С этой точки зрения самой опасной страной является Афганистан, а самой безопасной Норвегия.
Интересно, что такие популярные страны для туристов, как Доминикана, Таиланд и Вьетнам попали в список нерекомендуемых в категории «Безопасность дорожного движения».
Эксперты также признали нашу страну, а также Турцию, Бразилию, Индию, Индонезию и Перу странами со средним уровнем опасности для туристов.