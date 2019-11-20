Составлен новый рейтинг опасных стран для путешествий в 2020 году

Согласно результатам, меньше всего проблем грозит туристам в 2020 году в Финляндии, Норвегии и Исландии, пишет Turizm. Эти страны признаны самыми безопасными в мире. Четвертое и пятое место досталось Швеции и Гренландии. В другом конце списка — Ливия, Сомали, а также Афганистан и Венесуэла. Они названы самыми опасными для туристов.

В категории «здравоохранение» в число худших вошли:

Нигер;

Гвинея;

Сьерра-Леоне;

Либерия;

Южный Судан;

Эритрея;

Центральноафриканская Республика.

Странами с высоким риском также названы Йемен, Сирия и Северная Корея. А лучшими стали:

Канада;

США;

Новая Зеландия;

Австралия;

Южная Корея;

Япония.

Аналитики также оценили угрозу, которую представляет терроризм, социально-политические беспорядки, насильственные и мелкие преступления. С этой точки зрения самой опасной страной является Афганистан, а самой безопасной Норвегия.

Интересно, что такие популярные страны для туристов, как Доминикана, Таиланд и Вьетнам попали в список нерекомендуемых в категории «Безопасность дорожного движения».