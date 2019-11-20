Ср, 20.11.2019
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  • Составлен новый рейтинг стран, опасных для путешествий в 2020 году

Составлен новый рейтинг стран, опасных для путешествий в 2020 году

Судан.

ФОТО: EBRAHIM HAMID/AFP

Подведены итоги ежегодного исследования Travel Risk Map уровня безопасности в странах мира, в том числе для путешественников. Оценивались риски для жизни и здоровья, а также ситуация на дорогах. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно результатам, меньше всего проблем грозит туристам в 2020 году в Финляндии, Норвегии и Исландии, пишет Turizm. Эти страны признаны самыми безопасными в мире. Четвертое и пятое место досталось Швеции и Гренландии. В другом конце списка — Ливия, Сомали, а также Афганистан и Венесуэла. Они названы самыми опасными для туристов.

В категории «здравоохранение» в число худших вошли:

  • Нигер;
  • Гвинея;
  • Сьерра-Леоне;
  • Либерия;
  • Южный Судан;
  • Эритрея;
  • Центральноафриканская Республика.

Странами с высоким риском также названы Йемен, Сирия и Северная Корея. А лучшими стали:

  • Канада;
  • США;
  • Новая Зеландия;
  • Австралия;
  • Южная Корея;
  • Япония.

Аналитики также оценили угрозу, которую представляет терроризм, социально-политические беспорядки, насильственные и мелкие преступления. С этой точки зрения самой опасной страной является Афганистан, а самой безопасной Норвегия.

Интересно, что такие популярные страны для туристов, как Доминикана, Таиланд и Вьетнам попали в список не рекомендуемых в категории «Безопасность дорожного движения».

Эксперты также признали нашу страну, а также Турцию, Бразилию, Индию, Индонезию и Перу странами со средним уровнем опасности для туристов.

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