Swedbank мог нарушить санкции США в отношении России из-за концерна «Калашников»

Как сообщает SVT, она обнаружила транзакции между российским оружейным предприятием «Калашников» и фирмой Kalashnikov USA (Флорида). Поскольку транзакции осуществлялись после приятия санкций США в отношении России - а оружейный концерн попал в этот список - сделки могут считаться нарушением запрета.

Речь идет о сумме 1,04 млн долларов (около 940 000 евро), которые держатель капитала концерн «Калашников» и крупнейший клиент Swedbank Estonia Искандер Махмудов направили в Kalashnikov USA.

Сумма была направлена четырьмя транзакциями от компаний, зарегистрированных на Виргинских островах. Средства пришли на счета Bank of America - их контролируют люди, которые занимают ключевые посты в Kalashnikov USA. Один из них - основатель и владелец компании - гражданин России, живущий в США.

Ни одна из компаний не ответила на вопросы шведских журналистов. В интервью SVT глава Swedbank Йенс Хенрикссон заявил: «Я не могу подтвердить идентичность наших клиентов. Я просто хочу сказать, что шокирован и огорчен. Я собираюсь передать эту информацию нашему отделу расследований, мы изучим ее. Спасибо вам большое»

Как уже писал rus.lsm.lv, согласно внутреннему отчету Swedbank, имеющемуся в распоряжении шведского общественной вещательной компании SVT, за десять лет через эстонские отделения банка прошло около 135 млрд евро. Swedbank, возможно, скрыл от властей США информацию о подозрительных финансовых сделках, сообщал Reuters. Речь идет об операциях на счетах клиентов, связанных с панамской «фабрикой офшоров» Mossack Fonseca. Сам банк в комментарии Reuters сообщил лишь, что полностью сотрудничает со следствием и в соответствии с законом не имеет права разглашать ни сам факт, ни тем более содержание обмена информацией с властями США.

В конце февраля, как уже сообщал rus.lsm.lv, Управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции Швеции (ECA) уведомило, что занимается делом Swedbank. Тогда речь шла о незаконном разглашении инсайдерской информации: представители Swedbank знали о журналистском расследовании операций банка и предупредили о нем 15 крупнейших акционеров до публикации материалов. Расследование содержало, возможно, компрометирующую информацию, публикация которой с высокой вероятностью вызвала бы падение курса акций банка. Таким образом, крупнейшие акционеры могли продать свои акции до того, как их стоимость уменьшилась. После публикаций о вероятной причастности Swedbank к операциям по отмывке грязных денег через финансовую систему стран Балтии курс акций банка действительно резко упал. Swedbank потерял около 40% своей рыночной стоимости, отмечает Reuters 29 октября.

По последним данным, через счета Swеdbank в одной только Эстонии прошло до 135 млрд евро денег сомнительного и в основном, как уже указывал rus.lsm.lv, российского происхождения. Ранее масштаб скандала, начавшегося с операций Danske Bank также в Эстонии, оценивался в примерно 200 млрд евро - однако роль Swedbank в нем была неясна.