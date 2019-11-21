Чт, 21.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Студия Postimees: вместо Языковой инспекции – могущественный департамент?

Что стоит за идеей партии "Отечество" (Isamaa) превратить Языковую инспекцию в Языковой департамент с расширенными полномочиями?

В студию Rus.Postimees приглашен председатель фракции отечественников в Таллиннском горсобрании Март Луйк. Смотрите интервью в прямом эфире в 13:00!

  • Что не устраивает партию Isamaa в работе Языковой инспекции?
  • Надо ли ужесточать языковые требования?
  • Стимулирует ли Языковая инспекция к изучению эстонского?
  • Не пора ли Языковой инспекции начать бороться против влияния английского языка?
  • В чем будет заключаться задача нового Языкового департамента?
  • О расширении каких полномочий идет речь? 

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