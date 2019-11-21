Студия Postimees: вместо Языковой инспекции – могущественный департамент?

Что стоит за идеей партии "Отечество" (Isamaa) превратить Языковую инспекцию в Языковой департамент с расширенными полномочиями?
В студию Rus.Postimees приглашен председатель фракции отечественников в Таллиннском горсобрании Март Луйк. Смотрите интервью в прямом эфире в 13:00!
- Что не устраивает партию Isamaa в работе Языковой инспекции?
- Надо ли ужесточать языковые требования?
- Стимулирует ли Языковая инспекция к изучению эстонского?
- Не пора ли Языковой инспекции начать бороться против влияния английского языка?
- В чем будет заключаться задача нового Языкового департамента?
- О расширении каких полномочий идет речь?