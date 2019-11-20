Ср, 20.11.2019
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  • Один из эстонских банков сообщил о техническом сбое в работе банкоматов

Один из эстонских банков сообщил о техническом сбое в работе банкоматов

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Банк Luminor в среду утром сообщил о техническом сбое в работе банкоматов, отметив, что услуга выдачи наличности временно недоступна или ограниченна.

«Мы выясняем причины сбоя. Банкоматы наличности в самом скором времени возобновят работу, мы сразу известим об этом», - передала BNS пресс-служба банка.

На время ликвидации последствий сбоя клиенты Luminor смогут брать наличность в банкоматах других банков без оплаты услуги, в магазинах сети Соор и на терминалах сети Olerex.

Банк обещает компенсировать плату за обслуживание, взятую в период сбоя и приносит клиентам извинения за временные неудобства.

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