Один из эстонских банков сообщил о техническом сбое в работе банкоматов

Банк Luminor в среду утром сообщил о техническом сбое в работе банкоматов, отметив, что услуга выдачи наличности временно недоступна или ограниченна.
«Мы выясняем причины сбоя. Банкоматы наличности в самом скором времени возобновят работу, мы сразу известим об этом», - передала BNS пресс-служба банка.
На время ликвидации последствий сбоя клиенты Luminor смогут брать наличность в банкоматах других банков без оплаты услуги, в магазинах сети Соор и на терминалах сети Olerex.
Банк обещает компенсировать плату за обслуживание, взятую в период сбоя и приносит клиентам извинения за временные неудобства.