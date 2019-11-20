Один из эстонских банков сообщил о техническом сбое в работе банкоматов

«Мы выясняем причины сбоя. Банкоматы наличности в самом скором времени возобновят работу, мы сразу известим об этом», - передала BNS пресс-служба банка.

На время ликвидации последствий сбоя клиенты Luminor смогут брать наличность в банкоматах других банков без оплаты услуги, в магазинах сети Соор и на терминалах сети Olerex.