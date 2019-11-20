Животные на дорогах: все, что вы хотели и не хотели об этом знать

Каждый год, когда вечера становятся темными, начинает казаться, что лесные животные все чаще выходят на дорогу. Почему это так - объясняет RMK в своем блоге.
Во-первых, следует учитывать, что большая часть наших млекопитающих активна именно с наступлением заката и в сумерках. Недавнее телеметрическое исследование лосей, заказанное Департаментом шоссейных дорог, показало, что большинство переходов дороги происходит либо ночью, либо ранним утром. Если летом к наступлению темноты большинство людей уже совершило все свои повседневные поездки, то осенью и зимой поездка домой выпадает именно на то время, когда лесные животные тоже передвигаются. И если дорога пролегает через лес, то повышается риск встречи с диким животным.
Во-вторых, следует констатировать, что с наступлением осени многие дикие животные начинают больше передвигаться в принципе, из-за чего чаще переходят дороги. Например, уже в конце августа у лосей начинается гон, а особенно активными в поисках невесты самцы становятся в сентябре. Есть и животные поменьше, например, лисы и енотовидные собаки, которых с наступлением осени тоже можно чаще увидеть на обочине дороги, чем обычно – весенние щенки подросли и ищут себе новое место обитания.
Третий фактор, который заставляет лесных животных быть более подвижными, это начало сезона охоты с собаками и облав. Если чаще всего лесные животные перебегают дорогу в темноте, то во время облавы следует оставаться внимательным и в дневное время. Но ситуации, когда спасающееся от облавы животное выбегает на дорогу, все-таки довольно редки. Охотники стараются избегать дорог для обеспечения собственной безопасности, безопасности охотничьих собак и участников дорожного движения.
В-четвертых, в осенний период дороги массово пересекают отправляющиеся в места зимовки лягушки, которые часто погибают из-за интенсивного движения. Такие места привлекают и мелких хищников, которые, обедая на проезжей части, сами попадают под машину. Если мертвых лягушек и зверей не убирать с дороги, то она может превратиться в обеденный стол для падальщиков, которые в свою очередь тоже представляют большую угрозу для движения. Такими «уборщиками падали» в первую очередь являются вороны, енотовидные собаки и лисы, а также кабаны, медведи, волки и орлы.
Таким образом, с наступлением осени и с приближением зимы за рулем нужно быть особенно внимательным и помимо ситуации на дороге следить за тем, что происходит на обочине дороги. Может, именно там какое-нибудь лесное животное готовится перейти дорогу! Стоит снизить скорость, потому что именно это значительно снижает риск столкновения.
На дорогах каждый год гибнут тысячи животных. Если столкновения с парнокопытными распространены, то крупные хищники гибнут на дорогах довольно редко. Например, за последний год в ДТП погибли пять медведей, три волка и восемь рысей, годом ранее – один медведь, три волка и три рыси.
Для предотвращения столкновения с лесным животным на шоссе:
- Всегда сохраняйте бдительность и выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям. Чем выше скорость, тем меньше времени останется, чтобы среагировать на неожиданно выбежавшее на дорогу животное. Учитывайте суточные и сезонные периоды угрозы – это сумерки и темное время, а также весна и осень, когда наступает период активности крупных диких животных. Видимость падает еще больше в тумане и во время дождя!
- Обращайте внимание на знаки, предупреждающие о животных! Они установлены в местах, где произошли ДТП с участием диких животных, либо известно, что это важное для них место перехода дороги.
- Следите за обочинами и канавами, особенно на лесных отрезках шоссе. Так вы заметите животное еще до того, как оно выйдет на дорогу, и у вас останется больше времени, чтобы избежать столкновения.
- Заметив выбежавшее на дорогу животное, включите аварийные огни и сбросьте скорость, при необходимости остановитесь. Не сигнальте, потому что это может напугать животное и его поведение может стать непредсказуемым.
- Учитывайте, что за первым животным может следовать второе! Кабаны и косули часто передвигаются стадами. Лоси также могут ходить парами.
Рекомендации после столкновения с диким животным:
- Остановитесь и включите аварийные огни.
- Если есть пострадавшие, то сообщите об этом по телефону экстренной помощи 112.
- Если погибло или пострадало животное, то сообщите инспекции по окружающей среде по дежурному телефону 1313, о мелких животных можно сообщать по телефону дорожной информации 1510. Перед звонком постарайтесь установить вид животного, определить максимально точное место происшествия либо при помощи смарт-устройства (приложение Waze или аналогичное), либо при помощи описания характерных признаков места (километровые столбики, автобусная остановка), затем передайте собранную информацию. Чем точнее она будет, тем быстрее смогут среагировать охотники в ситуации, когда погибшее животное нужно быстро убрать с дороги.
- Если погибший дикий зверь, которого подвела его сила и смелость, остается лежать на дороге, создавая опасность, то попытайтесь его убрать с дороги собственными силами до того, как на него наедет следующая машина.
- Если животное само ушло с дороги, но понятно, что оно получило травму, то об этом нужно все так же сообщить по телефону 1313, предоставив описание соответствующего места происшествия.
- Если кому-то захотелось мяса, то поверьте: дикое животное, погибшее подобным образом, из-за пережитого огромного стресса непригодно для употребления в пищу человеком, а туша будет вся в кровоизлияниях. Погибшим зверем будут питаться другие дикие животные, которые едят мясо. Охотники, отвечающие за конкретный регион, знают укромные места в дали от населенных пунктов и дорог, куда можно отвезти такую тушу.