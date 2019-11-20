Животные на дорогах: все, что вы хотели и не хотели об этом знать

Во-первых, следует учитывать, что большая часть наших млекопитающих активна именно с наступлением заката и в сумерках. Недавнее телеметрическое исследование лосей, заказанное Департаментом шоссейных дорог, показало, что большинство переходов дороги происходит либо ночью, либо ранним утром. Если летом к наступлению темноты большинство людей уже совершило все свои повседневные поездки, то осенью и зимой поездка домой выпадает именно на то время, когда лесные животные тоже передвигаются. И если дорога пролегает через лес, то повышается риск встречи с диким животным.

Во-вторых, следует констатировать, что с наступлением осени многие дикие животные начинают больше передвигаться в принципе, из-за чего чаще переходят дороги. Например, уже в конце августа у лосей начинается гон, а особенно активными в поисках невесты самцы становятся в сентябре. Есть и животные поменьше, например, лисы и енотовидные собаки, которых с наступлением осени тоже можно чаще увидеть на обочине дороги, чем обычно – весенние щенки подросли и ищут себе новое место обитания.

Третий фактор, который заставляет лесных животных быть более подвижными, это начало сезона охоты с собаками и облав. Если чаще всего лесные животные перебегают дорогу в темноте, то во время облавы следует оставаться внимательным и в дневное время. Но ситуации, когда спасающееся от облавы животное выбегает на дорогу, все-таки довольно редки. Охотники стараются избегать дорог для обеспечения собственной безопасности, безопасности охотничьих собак и участников дорожного движения.

В-четвертых, в осенний период дороги массово пересекают отправляющиеся в места зимовки лягушки, которые часто погибают из-за интенсивного движения. Такие места привлекают и мелких хищников, которые, обедая на проезжей части, сами попадают под машину. Если мертвых лягушек и зверей не убирать с дороги, то она может превратиться в обеденный стол для падальщиков, которые в свою очередь тоже представляют большую угрозу для движения. Такими «уборщиками падали» в первую очередь являются вороны, енотовидные собаки и лисы, а также кабаны, медведи, волки и орлы.

Таким образом, с наступлением осени и с приближением зимы за рулем нужно быть особенно внимательным и помимо ситуации на дороге следить за тем, что происходит на обочине дороги. Может, именно там какое-нибудь лесное животное готовится перейти дорогу! Стоит снизить скорость, потому что именно это значительно снижает риск столкновения.

Погибшие на дорогах дикие животные. ФОТО: Агентство по окружающей среде

На дорогах каждый год гибнут тысячи животных. Если столкновения с парнокопытными распространены, то крупные хищники гибнут на дорогах довольно редко. Например, за последний год в ДТП погибли пять медведей, три волка и восемь рысей, годом ранее – один медведь, три волка и три рыси.